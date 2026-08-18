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Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
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Fenerbahçe'de Fred, Sidiki Cherif ve Anthony Musaba'nın ardından bir ayrılık daha kapıda. Fotomaç'ın haberine göre Dominik Livakovic'in menajeri Andy Bara, ayrılık görüşmeleri için bu hafta İstanbul'a gelecek. Dinamo Zagreb'in teklifini Fenerbahçe yönetimine resmen iletecek olan Bara'nın görüşmesinin ardından Hırvat kalecinin transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Fred, Sidiki Cherif ve Anthony Musaba ile yollarını ayırdıktan sonra Dominik Livakovic ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
  • Livakovic'in menajeri Andy Bara, kalecinin geleceğini görüşmek üzere bu hafta İstanbul'a gelecek ve Dinamo Zagreb'in teklifini Fenerbahçe yönetimine iletecek.
  • Fenerbahçe, Livakovic'i 2023 yazında 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı; sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık hareketliliği devam ediyor. Son günlerde Fred, Sidiki Cherif ve Anthony Musaba ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde sıradaki ismin Dominik Livakovic olması bekleniyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Fotomaç'ın haberine göre 31 yaşındaki kalecinin menajeri Andy Bara, Livakovic'in geleceğini görüşmek için bu hafta İstanbul'a gelecek. Bara, Dinamo Zagreb'in Hırvat kaleci için yaptığı teklifi Fenerbahçe yönetimine resmi olarak iletecek. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Livakovic'in transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE İLK TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Geride kalan sezonun başında önce Girona'ya, ardından Dinamo Zagreb'e kiralanan Livakovic'in Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyordu. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'den daha önce gelen teklifi reddetmişti. Yeni görüşmelerle birlikte Livakovic'in geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli formayla 74 karşılaşmaya çıkan Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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