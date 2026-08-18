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Fenerbahçe'ye para yağacak! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro

Fenerbahçe'ye para yağacak! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'ye para yağacak! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Lyon'u İstanbul'da konuk edecek. Sarı-lacivertliler 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek için sahaya çıkarken, eşleşmenin büyük bir ekonomik önemi de bulunuyor. Turu geçen takım yaklaşık 23 milyon euro geliri garantileyecek.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında Lyon ile İstanbul'da karşılaşacak; rövanş 8 gün sonra Fransa'da Groupama Stadı'nda oynanacak.
  • Fenerbahçe, Lyon'u iki maçta elemesi halinde 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirerek lig aşamasına yükselecek.
  • Play-off turunu geçen takım yaklaşık 23 milyon euro gelir elde edecek; lig aşamasında galibiyet başına ödül 2,1 milyon euro.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk ayağında Fransa'nın köklü ekiplerinden Lyon ile karşı karşıya gelecek. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanacak ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Eşleşmenin rövanşı 8 gün sonra Fransa'da Groupama Stadı'nda oynanacak.

17 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe açısından Lyon eşleşmesinin sportif anlamı da oldukça büyük. Sarı-lacivertliler, 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde yer alamıyor. Lyon'u iki maç sonunda saf dışı bırakması halinde Fenerbahçe, uzun süren hasretini sona erdirerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına adını yazdıracak.

TURUN DEĞERİ 23 MİLYON EURO

Kritik eşleşmenin ekonomik boyutu da dikkat çekiyor. Play-off turunu geçerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselen takımın yaklaşık 23 milyon euro gelir elde edeceği belirtiliyor. Bu nedenle Lyon eşleşmesi Fenerbahçe için yalnızca Şampiyonlar Ligi bileti değil, aynı zamanda önemli bir maddi kazanç anlamına geliyor.

Lig aşamasına kalınması halinde kazanılacak maçlardan gelecek performans ödülleriyle bu rakam daha da yükselebilecek. Lig aşamasında maç başına galibiyet ödülünün 2,1 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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