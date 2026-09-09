Arda Turan'ın Barcelona günlerine döndüğü an! Futbolcusu şok oldu

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, takımının antrenmanında futbolcularıyla birlikte çalışmanın içerisinde yer aldı.

FUTBOLCUSUNA BACAK ARASI ATTI

Antrenmanın bir bölümünde topla buluşan Arda Turan, karşısındaki futbolcusunun bacaklarının arasından topu geçirmeyi başardı. Arda Turan'ın asıl dikkat çeken hareketi ise hemen ardından geldi. Genç teknik adam, pozisyonun ardından düdüğünü çalarak kısa bir sevinç yaptı.

TAKIM ARKADAŞLARI GÜLDÜ

Arda Turan'ın futbolcusuna bacak arası atmasının ardından diğer Shakhtar Donetsk oyuncuları da takım arkadaşlarına gülerek karşılık verdi. Turan'ın futbolcularıyla yaşadığı eğlenceli anlar antrenmana renk kattı.