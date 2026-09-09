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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'le arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Erdoğan'ın sakatlığını sorduğu Erdem, “Çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ERDOĞAN, EDA ERDEM'İN SAKATLIĞINI SORDU

Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile takım kaptanı Eda Erdem arasında samimi bir diyalog yaşandı. Eda Erdem'in “Sayın Cumhurbaşkanım...” sözlerinin ardından Erdoğan, milli voleybolcuya “Sakatlık falan kalmadı değil mi?” diye sordu. Eda Erdem ise Erdoğan'ın sorusuna, “Çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim” yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com
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