Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın savcılıkta ifade verdi

Üsküdar Belediyesi, dün belediye meclisinde yapılan ikinci seçimle AK Parti'ye geçti. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde yaptığı açıklamada, ilk seçimin ardından AK Parti’ye geçen CHP’li meclis üyesi Ayhan Aydın hakkında konuştu.

Çelik, Ayhan Aydın’ın rozeti taktıktan sonra kendisini aradığını belirterek, "Hüngür hüngür ağlayarak, ben ve vekilimiz Suat Özçağdaş'ın duyacağı şekilde 'Engelli oğlum var, onlara kim bakacak, engelli eşim var, onlara kim bakacak. Beni tehdit ettiler ben bunlara teslim oldum" dediğini iddia etti.

AYHAN AYDIN İDDİALARI REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Ayhan Aydın’ın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermesini istedi. Aydın, savcılıkta verdiği ifadede, Çelik’in kendisiyle ilgili iddialarını reddetti.

Çelik tarafından seçim öncesinde defalarca arandığını ifade eden Aydın, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, Çelik’in ricasıyla kendisiyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerde baskı kurulmaya çalışıldığını öne sürdü.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin basın açıklaması yapılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Bir kısım basın-yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir."

Kaynak: AA