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Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi

Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
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İBB davası kapsamında tutuklu bulunan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 51 kişinin kaldığı bazı cezaevlerinde Süper Lig maçlarının canlı yayınlarına son verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası çerçevesinde tutuklu bulunan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 51 kişinin kaldığı bazı cezaevlerinde, yeni sezonun başlamasıyla birlikte Süper Lig maçlarını izleme olanağı kaldırıldı.

GEÇEN SEZON İZLEYEBİLİYORLARDI 

Sözcü'de yer alan habere göre; geçen sezon Silivri, Tekirdağ ve Çorlu cezaevlerinde kalan tutuklular lig maçlarını canlı olarak takip edebilirken, bu sezon başında söz konusu uygulama durduruldu. 

GEREKÇE: ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Cezaevi yönetimlerinin, yayınların kesilmesine gerekçe olarak "dağıtıcı firma ile anlaşma sağlanamadığını" bildirdiği öne sürüldü. Tutukluların yayın ücretini kendi ceplerinden ödeme talebi ise cezaevi idarelerince kabul edilmedi.

Kaynak: Haberler.com
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