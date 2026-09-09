Dünyacü ünlü isim eski ve yeni sevgilisini aynı muftağa soktu

Brezilyalı futbolcu Neymar, özel hayatından dikkat çeken bir görüntüyle bu kez futbol sahalarının dışında adından söz ettirdi.

SEVGİLİSİ VE ESKİ SEVGİLİSİ AYNI MUTFAKTA

Neymar'ın sevgilisi ile eski sevgilisi, aynı mutfağa girerek Brezilyalı futbolcu için yemek hazırladı. Neymar da iki ismin birlikte yemek yaptığı anlarda yanlarında yer aldı. Ortaya alışılmışın dışında görüntüler çıkarken, sevgilisi ve eski sevgilisinin Neymar için aynı mutfakta yemek hazırlaması dikkat çekti.

NEYMAR İÇİN BİRLİKTE YEMEK YAPTILAR

İki ismin herhangi bir gerginlik yaşamadan mutfakta birlikte hareket etmesi görüntülere yansıdı. Neymar'ın sevgilisi ve eski sevgilisini bir araya getiren yemek hazırlığı renkli anlara sahne oldu.

Kaynak: Haberler.com