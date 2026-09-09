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Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
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Al Ahli'nin Qadsiah'a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından yapılan bir paylaşım Merih Demiral'ı kızdırdı. Qadsiah hesabından kendisiyle dalga geçilen paylaşımı gören milli futbolcu, maçın ardından rakip takımın soyunma odasına gitti. Merih'in soyunma odasına yöneldiği anlar kameralara yansırken, söz konusu paylaşım daha sonra kaldırıldı.

Al Ahli ile Qadsiah arasında oynanan karşılaşmanın ardından saha dışında tansiyon yükseldi. Maçı kazanan Qadsiah'ın hesabından Merih Demiral'ı hedef alan, patlıcan emojisinin de kullanıldığı bir paylaşım yapıldı.

MERİH O PAYLAŞIMI GÖRÜNCE DELİRDİ

Kendisiyle dalga geçilen paylaşımı gören Merih Demiral'ın tepkisi sert oldu. Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından Qadsiah'ın soyunma odasına gitti. Merih'in rakip takımın soyunma odasına yöneldiği anlar kameralara yansıdı.

PAYLAŞIM SİLİNDİ

Yaşananların ardından Merih Demiral'ı hedef alan söz konusu paylaşım Qadsiah hesabından kaldırıldı. Merih'in paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdiği ve sonrasında özür dilendiği aktarılırken, fiziksel müdahaleye ilişkin bölüm görüntülerle net şekilde doğrulanmadığı için kesinlik kazanmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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