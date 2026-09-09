Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye genelinde Türkçe'nin seçmeli dil kategorisinden çıkarılarak yerine Fransızca'nın getirilmesi geniş çaplı tepkilere yol açtı. Suriye Millî Eğitim Bakanlığı kararı "yeni müfredatın yetişmemesi nedeniyle Esad dönemi müfredatının uygulanması" şeklinde açıklarken, Türkmen temsilciler ve Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği mağduriyetin giderilmesi için üst düzey girişim başlattı.

ESAD DÖNEMİ MÜFREDATI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Türkiye gazetesindeki habere göre; Suriye genelinde alınan karara göre Türkçe'nin seçmeli ders statüsünden çıkarılıp müfredata Fransızca'nın dahil edilmesi, özellikle Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 2017 yılından bu yana başarıyla uygulanan eğitim modelini riske attı. Suriye makamları, yeni eğitim-öğretim dönemine yeni müfredatın yetişmediğini ve bu nedenle devrik Esad rejiminin müfredatının zorunlu olarak uygulandığını savundu.

Gelişmeler üzerine Suriye Türkmen Meclisi kapsayıcı bir rapor hazırlayarak Suriye Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerine sundu. Suriye Türkmen Meclisi Halep Sorumlusu Hüseyin İsa, kararın yalnızca Türkmenleri değil, Türkiye'den ülkelerine dönüş yapan yüz binlerce Suriyeli öğrenciyi de olumsuz etkileyeceğini vurguladı. İsa, ilk ve orta öğrenimini Türkiye'de tamamlayıp dönen çocukların dil donanımlarının sıfırlanma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, iki ülke arasında kurulan güçlü kardeşlik bağlarının ve eğitim kazanımlarının heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

KÜRTÇE İÇİN ÇIKARILAN KARARNAME TÜRKÇE İÇİN DE TALEP EDİLİYOR

Suriye'de 2026 yılında çıkarılan 13 sayılı Kararname ile Kürt vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelerde Kürtçenin resmî ve özel okullarda seçmeli dil olarak kabul edilmesini hatırlatan Türkmen temsilciler ve STK'lar, benzer bir adımın Türkçe için de atılmasını istiyor. Suriye Anayasası'nın "Arapça devletin resmî dilidir" maddesine sadık kalınarak, Türkçe'nin de yeni dönem müfredatına seçmeli ders olarak eklenmesi talep ediliyor. Toplumun farklı kesimleri, yeni Suriye'nin etnik ve kültürel zenginliğini yansıtacak kararnamelerin adil bir şekilde genişletilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ VE AİLE ÇÖZÜM BEKLİYOR

Resmî veriler doğrultusunda, 2024-2026 yılları arasında 600 binden fazla Suriyeli Türkiye'den vatanına geri döndü. Geçtiğimiz yıllarda görev yapan 5 bin 555 Türkçe öğretmeni vasıtasıyla yaklaşık 390 bin Suriyeli öğrenciye Türkçe eğitimi verilmişti. Türk Millî Eğitim Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların katkılarıyla oluşturulan bu eğitim birikiminin korunması hedefleniyor. Yaşanan eğitim krizinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara düzeyinde de temaslara konu olduğu ve sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulması yönündeki beklentinin yüksek olduğu bildirildi.

Kaynak: Haberler.com