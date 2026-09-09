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Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

  • Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
  • Kazada hayatını kaybedenler Levent Çerçi (41), Fatma Çerçi (36), Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) olarak belirlendi.
  • Kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

KAMYONA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova - Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 APV 283 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücünün öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. 

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen Volkswagen marka hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. 

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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