Orhan Çerkez AK Parti'ye mi geçecek, Ali Eren Bingöl, Sacit Terzi, Mithat Bülent Özmen AK Parti'ye mi geçiyor?

Yerel siyasette yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İstanbul’un 4 CHP’li ilçe belediye başkanının AK Parti saflarına geçeceği belirtilirken, katılım töreninin Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği ifade edildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, Şile Belediye Başkanı Sacit Terzi ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in AK Parti’ye katılacağı iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi.

İSTANBUL’DA SİYASETİ HAREKETLENDİREN AK PARTİ İDDİASI

İstanbul siyasetinde gündem yaratan bir gelişme yaşanıyor. Çekmeköy, Tuzla, Şile ve Eyüpsultan ilçelerinin CHP’li belediye başkanlarının AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. İddialara göre dört belediye başkanı, cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle AK Parti saflarına katılacak.

Yerel yönetimlerde son dönemde yaşanan siyasi parti değişikliklerine bir yenisinin daha ekleneceği öne sürülürken, İstanbul’daki bu olası katılımın siyasi dengeler açısından önemli bir gelişme olabileceği değerlendiriliyor. Belediye başkanlarının rozetlerini ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı iddia ediliyor.

HALİÇ KONGRE MERKEZİ’NDE ROZET TAKMA TÖRENİ İDDİASI

Siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre AK Parti’ye geçmesi beklenen belediye başkanları için özel bir katılım töreni düzenlenecek. Törenin İstanbul’un önemli organizasyon noktalarından biri olan Haliç Kongre Merkezi’nde cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtiliyor.

İddialara göre törende belediye başkanlarına parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. AK Parti cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gözler yapılacak açıklamalara çevrildi.

AK PARTİ’YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

İstanbul’da AK Parti’ye katılacağı öne sürülen dört CHP’li belediye başkanının isimleri şöyle sıralanıyor:

• Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez

• Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl

• Şile Belediye Başkanı Sacit Terzi

• Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen

Bu isimlerin AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialar, özellikle İstanbul’daki yerel siyaset gündeminde geniş yankı oluşturdu.

SİYASET KULİSLERİNDE YENİ TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Türkiye siyasetinde geçmiş dönemlerde de farklı partilerden belediye başkanları ve milletvekillerinin parti değiştirmesi gündeme gelmişti. Son dönemde yaşanan siyasi geçişlerin ardından İstanbul’daki dört belediye başkanıyla ilgili ortaya atılan iddialar da dikkat çekti.

Eğer söz konusu katılım gerçekleşirse, İstanbul’da yerel yönetimler açısından önemli bir siyasi değişim yaşanmış olacak. Ancak belediye başkanlarının parti değişikliğiyle ilgili kesin kararın ve resmi açıklamaların beklenmesi gerekiyor.

GÖZLER YAPILACAK RESMİ AÇIKLAMALARA ÇEVRİLDİ

Çekmeköy, Tuzla, Şile ve Eyüpsultan belediye başkanlarının AK Parti’ye geçip geçmeyeceği konusu kamuoyunda merakla takip ediliyor. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacağı belirtilen tören ve sonrasında yapılacak açıklamalar, İstanbul siyasetinin önümüzdeki günlerdeki en önemli gündem maddelerinden biri olacak.