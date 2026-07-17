Dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi ve Lamine Yamal’ı yıllar öncesinden aynı karede gösteren fotoğraflar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Messi’nin henüz genç bir futbolcu olduğu dönemde çekilen ve Yamal’ın bebeklik halini gösteren görüntüler, özellikle “Messi Yamal yıkama fotoğrafı gerçek mi? Messi Lamine Yamal fotoğrafı gerçek mi, yapay zeka mı?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

MESSI YAMAL YIKAMA FOTOĞRAFI

Sosyal medyada hızla yayılan “Messi Yamal yıkama fotoğrafı”, futbolseverlerin en çok merak ettiği görüntülerden biri haline geldi. Fotoğrafta Lionel Messi’nin, bebek yaştaki Lamine Yamal ile birlikte plastik bir küvet içerisinde yer aldığı görülüyor.

İlk bakışta günümüz teknolojileri nedeniyle yapay zeka tarafından oluşturulmuş olabileceği düşünülen fotoğrafın aslında yıllar önce gerçek bir organizasyon kapsamında çekildiği ortaya çıktı. Görüntüler, Messi’nin kariyerinin henüz başlarında olduğu döneme ait.

Fotoğrafın çekildiği sırada Lionel Messi 20 yaşındaydı. Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla dikkat çekmeye başlamış ancak henüz dünya futbolunun zirvesindeki konumuna ulaşmamıştı. Lamine Yamal ise yalnızca 6 aylık bir bebekti.

Fotoğrafçı Joan Monfort, çekimin gerçekleştiği sürece ilişkin yaptığı açıklamalarda, fotoğrafların sıradan bir çekim olmadığını ve organizasyonun özel bir yardım etkinliği kapsamında yapıldığını anlattı.

Monfort, Lamine Yamal’ın ailesinin çekilişi kazandığını ve çekimde annesi Sheila Ebana’nın da bulunduğunu belirtti. Fotoğrafçı, Associated Press’e yaptığı açıklamada Messi’nin o dönem bebek Lamine Yamal ile iletişim kurmakta zorlandığını ifade etti.

Monfort açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Messi oldukça içine kapanık biridir, utangaçtır. Soyunma odasından çıkıyordu ve birdenbire kendini, içinde su dolu plastik bir küvet ve bir bebek bulunan başka bir soyunma odasında buldu. Durum biraz karmaşıktı. İlk başta onu nasıl kucağına alacağını bile bilmiyordu.”

Bu açıklamalar, fotoğrafın nasıl ortaya çıktığını ve Messi’nin çekim sırasındaki durumunu ortaya koyan önemli detaylar arasında yer aldı.

MESSI LAMINE YAMAL FOTOĞRAFI GERÇEK Mİ, YAPAY ZEKA MI?

Son dönemde yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte eski dönemlere ait birçok gerçek görüntü, kullanıcılar tarafından sahte veya yapay zeka ürünü olarak değerlendirilebiliyor. Messi ve Lamine Yamal’ın aynı karede bulunduğu fotoğraflar da bu tartışmalardan biri oldu.

Ancak söz konusu Messi Lamine Yamal fotoğrafının gerçek olduğu resmi kaynaklar tarafından doğrulandı. UNICEF, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla fotoğrafların gerçek olduğunu duyurdu.

UNICEF’in açıklamasında, 18 yıldan uzun süre önce Lamine Yamal isimli bir bebeğin ve annesi Sheila’nın, UNICEF’in bağış toplama amacıyla gerçekleştirdiği bir fotoğraf çekiminde Lionel Messi ile bir araya geldiği belirtildi.

UNICEF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Evet, gördüğünüz o fotoğraflar gerçek.

18 yıldan uzun bir süre önce, Lamine Yamal adında bir bebek ve annesi Sheila, UNICEF’in bağış toplama amaçlı düzenlediği bir fotoğraf çekiminde Lionel Messi ile bir araya geldi.

Bugün ise ikisinin de sahadaki başarıları milyonlara ilham veriyor. Saha dışında da hem Messi hem de Lamine Yamal, UNICEF İyi Niyet Elçileri olarak seslerini ve platformlarını dünyanın dört bir yanındaki çocukları desteklemek ve onların haklarını savunmak için kullanıyor.”

UNICEF tarafından yapılan bu doğrulama, sosyal medyadaki yapay zeka iddialarını sona erdiren en önemli açıklamalardan biri oldu.

FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ DÖNEMDE MESSİ VE YAMAL’IN HAYATLARI

Fotoğrafın çekildiği 2007 yılında Lionel Messi, futbol kariyerinin yükseliş dönemindeydi. Barcelona’da forma giyen genç futbolcu, yetenekleriyle dikkat çekiyor ancak henüz günümüzdeki küresel futbol ikonuna dönüşmemişti.

Messi, o dönemde Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yalnızca bir kez forma giymişti. Önünde uzun bir kariyer yolu bulunan genç oyuncu, ilerleyen yıllarda sayısız başarıya ulaşarak futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Lamine Yamal ise fotoğraf çekildiğinde yalnızca 6 aylık bir bebekti. Aradan geçen yaklaşık 19 yılın ardından Yamal, Barcelona ve İspanya Milli Takımı formasıyla futbol dünyasının en genç yıldız adaylarından biri olarak adından söz ettirmeye başladı.

Bugün aynı fotoğraf karesinde bulunan iki isim, farklı dönemlerin futbol temsilcileri olarak dikkat çekiyor. Messi kariyerinin zirvesine ulaşmış bir efsane olarak görülürken, Yamal genç yaşında büyük beklentilerin olduğu bir futbolcu konumunda bulunuyor.