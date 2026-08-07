Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Orta Doğu'da savaş ve çatışmaların yoğunlaştığı bir süreçte bölgesel güvenliği ilgilendiren önemli bir ortak savunma adımı attı. Üç ülke, "Mekke Anlaşması" adı verilen ortak savunma anlaşmasına imza attı. Söz konusu anlaşma, askeri tehditler karşısında tarafların birlikte hareket etmesini ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasını amaçlıyor. Peki, Mekke Anlaşması maddeleri neler? Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması neyi hedefliyor? Detaylar...

BİR ÜLKEYE YÖNELİK SALDIRI TÜM İTTİFAKA YAPILMIŞ KABUL EDİLECEK

NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu'nun güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, anlaşmanın temelini ortak savunma ilkesi oluşturuyor.

Buna göre ittifak üyelerinden birine yapılacak saldırı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın tamamına yöneltilmiş sayılacak. Böylece üç ülke, askeri tehditler karşısında ortak irade sergileyecek.

Bu yönüyle anlaşma, NATO'nun bir üyeye yönelik silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış kabul edilmesini öngören 5. maddesiyle benzerlik taşıyor.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ, PAKİSTAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİ

Üçlü ortaklık, taraf ülkelerin sahip olduğu farklı güç unsurları nedeniyle de dikkat çekiyor. Türkiye askeri kapasitesiyle öne çıkarken, Suudi Arabistan bölgesel etkisi ve ekonomik gücüyle, Pakistan ise nükleer kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

Pakistan, nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olma özelliğini sürdürüyor. Pakistan ile Suudi Arabistan, 2025 yılında da ortak bir savunma paktı duyurmuş, bu gelişme uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Türkiye'nin de katılımıyla oluşturulan yeni yapı, üç ülkeyi ortak savunma çerçevesinde aynı platformda buluşturuyor.

BÖLGESEL GERİLİMİN YAŞANDIĞI DÖNEMDE İMZALANDI

Mekke Anlaşması, Orta Doğu'da askeri gerilimin arttığı bir dönemde hayata geçirildi. ABD ile İran arasındaki savaşın tırmanması Körfez bölgesini de etkilerken, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirilen deniz taşımacılığında aksamalar yaşandı.

Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında yeni bir güvenlik yapılanmasının oluşturulması uzun süredir gündemdeydi. Mekke Anlaşması ile Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, askeri tehditlere karşı caydırıcılığı artırmayı ve üç ülkenin toprak güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

ERDOĞAN, MUHAMMED BİN SELMAN İLE MEKKE'DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak anlaşması kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Mekke'de görüştü.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

ÜÇ ÜLKE AYLARDIR GÜNDEMDEYDİ

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında stratejik bir ittifak kurulacağı yönündeki iddialar aylardır bölgesel diplomasinin önemli başlıkları arasında yer alıyordu.

Bu süreçte Pakistan, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk girişimlerinde bulunurken, Türkiye ise Gazze'deki savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakerelerde diplomatik rol üstlendi.

Mekke Anlaşması ile birlikte üç ülke arasındaki ilişkiler, ortak savunmayı da kapsayan yeni bir aşamaya taşınmış oldu.