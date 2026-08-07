Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı

Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp, Salah ile yapılan anlaşmanın mali detaylarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde ' Mohamed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir."

MOHAMED SALAH TRANSFERİNDE ERDOĞAN DETAYI

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transfer edilmesinin ardından bir teşekkür mesajı yayımladı. Çebi, mesajında transferde emeği ve katkısı bulunduğunu belirttiği isimlerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi.

"BAŞTA CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A"

Çebi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'umuza dünya yıldızı Mohamed Salah gibi önemli bir ismin kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olmak üzere;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu Bey'e,

Önceki Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak Bey'e,

AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Trabzon Milletvekilimiz Sayın Mustafa Şen Bey'e,

Trabzon Milletvekillerimiz Sayın Adil Karaismailoğlu Bey'e, Sayın Vehbi Koç Bey'e ve Sayın Yılmaz Büyükaydın Bey'e,

AK Parti Trabzon İl Başkanımız Sayın Sezgin Mumcu Bey'e,

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç Bey'e,

Trabzonspor Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan Bey'e ve değerli yönetim kuruluna, ayrıca bu büyük transferde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Bu büyük transferin Trabzonspor'umuza, camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyor, Mohamed Salah'a bordo-mavili ailemize hoş geldin diyorum.

Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."