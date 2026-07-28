KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU 2026: ÖSYM KPSS ortaöğretim lise ön lisans sınav ne zaman?

Kısa süre içinde kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan KPSS Önlisans başvuru süreci için resmi takvim netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre başvurular temmuz ayının sonunda başlayacak. Peki, ÖSYM KPSS ortaöğretim lise ön lisans sınav ne zaman? İşte KPSS Önlisans Başvuru 2026 sürecine ilişkin resmi tarihler ve başvuru detayları…

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU 2026

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katıldığı merkezi sınav olarak uygulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav; genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve bazı alan oturumlarından oluşurken, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için farklı düzeylerde gerçekleştiriliyor. Sınav sonucunda elde edilen puanlar, kamu kurumlarının memur alımlarında ve çeşitli kadrolara yerleştirmelerde kullanılıyor.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Belirlenen tarihler arasında başvurusunu tamamlamayan adaylar, ÖSYM tarafından ilan edilen başvuru takvimi doğrultusunda işlem yapmak durumunda olacak.

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS SINAV NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS, adayların öğrenim durumlarına göre farklı oturumlarda gerçekleştiriliyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen ayrı sınav takvimleri kapsamında sınava katılıyor. Ön lisans düzeyindeki adaylar için 2026 yılı sınav tarihi resmi takvimde 4 Ekim 2026 olarak yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Ön Lisans başvuruları, ÖSYM'nin elektronik başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını;

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS),

ÖSYM AİS Mobil Uygulaması

üzerinden tamamlayabilecek.

Başvuru işlemi sırasında adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler içerisinde çevrim içi olarak yürütülecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılı KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılacak adaylar, başvuru işlemlerini 29 Temmuz 2026 - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Başvuru sürecinin ardından adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav giriş belgeleri ile belirlenen sınav merkezlerinde KPSS Ön Lisans oturumuna katılacak