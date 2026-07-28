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Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca
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Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için Beşiktaş'ın oyuncusu Vaclav Cerny'i transfer etmeyi planlıyor. Bordo-mavili kulüp, Cerny için Beşiktaş'a bir sezon kiralama ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yapacak.

Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, transfer döneminde ses getirecek yeni bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. 

MUCI'DEN SONRA BİR TRANSFER DAHA

Daha önce Beşiktaş’ın Legia Varşova’dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi transferinin ardından, bordo-mavili yönetim gözünü yine ezeli rakibinin kadrosundaki isimlere çevirdi.

YENİ HEDEF CERNY

Karadeniz fırtınası, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattındaki yaratıcılık ve bitiricilik sorununu çözmek için radarına aldığı Vaclav Cerny'i kadrosuna katmak istiyor. 

KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONU

Trabzonspor'un Cerny için Beşiktaş'a bir sezon kiralama ve 10 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yapacağı aktarıldı. 28 yaşındaki Çek futbolcunun Beşiktaş ile 2+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İsmail Elal
İsmail Elal
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Nasıl kalpmiş bu oynamayırda kiralık mı kalmış. Hayret yaa.

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