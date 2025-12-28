Konya okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Konya'da okul yok mu (KAR TATİLİ – KONYA VALİLİĞİ)?

Kış şartlarının giderek sertleşmesiyle birlikte ülke genelinde etkisini artıran kar yağışı, pek çok ilde hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle Zonguldak, Muş, Bitlis, Karabük, Bartın, Bolu, Van ve Düzce'de eğitime il genelinde ara verildi. Gözler şimdi Konya'ya çevrildi. 29 Aralık Pazartesi günü Konya'da okullar tatil mi, öğrenciler yarın okula gidecek mi? Konya Valiliği'nin alacağı karar yakından takip ediliyor.

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verildi. Karar kapsamında rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları ve Kur'an kursları da tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

DÜZCE'DE PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR KAPALI

Düzce'de hafta sonu başlayan kar yağışının pazartesi günü daha da şiddetlenmesinin beklenmesi üzerine il genelinde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Resmi ve özel okulların yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında da eğitim faaliyetleri durduruldu. Hamile, engelli ve küçük çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları idari izinli olacak.

BARTIN'DA FIRTINA VE BUZLANMA NEDENİYLE TATİL

Bartın'da kuvvetli kar yağışıyla birlikte fırtına ve buzlanma riskinin artması üzerine il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Kreş, anaokulu, ilkokul, lise ve halk eğitim merkezleri dahil olmak üzere tüm kurumlar tatil edildi. Bazı kamu personeli grupları da idari izin kapsamına alındı.

MUŞ'TA ÜNİVERSİTELER HARİÇ EĞİTİME ARA

Muş'ta olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle üniversiteler dışındaki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin yanı sıra çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın çalışanlar idari izinli sayıldı.

BİTLİS'TE İL GENELİNDE TÜM OKULLAR TATİL

Bitlis'te yer yer etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamileler, engelli personel, kronik hastalığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler idari izinli olacak.

ZONGULDAK'TA OLUMSUZ HAVA EĞİTİMİ DURDURDU

Zonguldak'ta etkisini sürdüren fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri de tatil kapsamına alındı. İl genelinde yapılması planlanan e-sınavlar iptal edilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı açıklandı.

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP'TA OKULLAR 1 GÜN KAPALI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yetkililer, don ve buzlanmanın öğrenciler ile eğitim personeli açısından risk oluşturduğunu belirtti. İlçedeki tüm resmi ve özel okullar tatil edildi.

KASTAMONU'DA 10 İLÇEDE TAM TATİL KARARI

Kastamonu'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ilçede eğitime ara verildi. Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken; Abana ve Bozkurt'ta taşımalı eğitim durduruldu. İnebolu, Cide ve Çatalzeytin'de ise bazı köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verildi.

KARABÜK'TE İL GENELİNDE EĞİTİME ARA

Karabük'te yoğun kar yağışının etkisini artırması üzerine 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verildi. Resmi ve özel okulların yanı sıra özel kurslar ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi. Hamile ve özel gereksinimli kamu personeli idari izinli sayılacak.

VAN'DA KAR VE SİS EĞİTİMİ DURDURDU

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitim merkezleri, aile destek merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de tatil kapsamına alındı.

YOZGAT'TA 4 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Yozgat'ta soğuk hava, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

HAKKARİ'DE İL GENELİNDE EĞİTİME ARA

Hakkari'de kar yağışı ve buzlanma riskinin artması üzerine il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile 0-12 yaş arası çocuğu olan kamu personelinden anne veya babadan biri idari izinli sayılacak.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Konya Valiliği tarafından ilan edilmiş resmi bir il geneli tatil kararı bulunmamaktadır.

Kar yağışının risk oluşturması ve tatil kararı gelmesi durumunda haberimizdeki yerini alacak.