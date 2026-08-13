Beşiktaş'ta tur gecesi! Hradec Kralove maçının 11'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport ve TV 100'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında avantajını koruyarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş : Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.

TEK EKSİK OUATTARA

Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanş karşılaşmasında görev yapamayacak.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, bu sezon oynadığı üç resmi maçta da kalesinde gol görmedi. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turunun ilk karşılaşmasında da Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Takım savunmasının yanı sıra Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun formu, kalede ise Alexander Nübel'in önemli kurtarışları rakiplere gol şansı vermedi.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde şu isimler bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.

B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer aldı.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Siyah-beyazlı ekip, Çekya temsilcisi karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak. Hradec Kralove'nin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek. Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı skorla kazanması durumunda bir üst tura yükselecek.

TURU GEÇERSE RAKİP KAUNO ZALGIRIS

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi geçmesi halinde play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak. Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Litvanya ekibi, Dinamo Zagreb karşısında 5-0 ve 2-1'lik yenilgiler alarak elendi.

ELENİRSE PANATHINAIKOS İLE KARŞILAŞACAK

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Beşiktaş, Hradec Kralove'ye turu kaybetmesi durumunda Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.