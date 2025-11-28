Kızılcık Şerbeti 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam 104. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler internette sıkça "Kızılcık Şerbeti canlı yayın", "Show TV Kızılcık Şerbeti 104. bölüm izle" ve "Son bölümde neler yaşandı?" gibi aramalar yapıyor. Ayrıca meraklı izleyiciler, gelecek bölümlere dair ipuçlarını öğrenebilmek için "Kızılcık Şerbeti 116. bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tekne kazasının üzerinden 6 ay geçmiştir. Ünal ailesi üç kayıp vermiş, birbirlerine tutunarak yaşamaya çalışıyorlardır. Abdullah, Fatih, Nursema ve Nilay aynı evdedir. Nilay baba dediği Abdullah'ı kıramamış, annesinin yanına gitmeyip burada kalmıştır. Ömer hapishaneden çıktıktan sonra Kıvılcım'ı affetmemiş ve ondan boşanmıştır. Hafta sonları oğlunu yanına alıyordur. Olanlardan dolayı çok üzgün olan Kıvılcım'ın ise durumu düzeltmek için elinden bir şey gelmiyordur. Abdullah işinin başına dönmüştür. Artık en büyük düşmanı hisseleri almak için olayları tetikleyen Asil'dir. Ömer, hapishanedeki dostu Hikmet'e verdiği sözü tutarak onun ailesi ile yakınlaşmıştır. Bir arkadaşının tavsiyesi ile tanıştığı Salkım'dan çok etkilenen Abdullah'ın aldığı evlilik kararı Ünal evde bomba etkisi yapar.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

116. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 116. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Kıvılcım, Fatih, Nursema, Nilay ve Abdullah'ın mezar başında sevdiklerine veda etmesi duygu dolu anlara sahne oluyor. Kıvılcım ve Ömer arasında tansiyon yükselirken Asude, yasta olan Kıvılcım'a destek oluyor. Ömer'in; Tuncay ve Başak'la buluşması dikkat çekerken Abdullah ve Salkım'ın yüzükleri takılıyor. Çimen'in, sevgilisi Emir'in Salkım'ın oğluolduğunu öğrendiği sarsıcı tanıtımda köşkte Salkım'ın gelişiyle suların durulmayacağı ortaya çıkıyor.