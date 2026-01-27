Kıskanmak 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin afişi de büyük ses getirdi. Bu göz alıcı afiş, dizinin dramatik hikâyesini tek karede yansıtırken; karakterlerin tarzını ön plana çıkaran güçlü styling'iyle de dikkat çekiyor. Peki, Kıskanmak dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisinin oyuncu listesinde, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Dizide; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular yer alıyor.

KISKANMAK DİZİ KONUSU

"Kıskanmak", ihtişamlı Paşazade ailesinin gölgesinde, sevgisizlik içinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden inşa etme hikâyesine odaklanıyor. Derin karakter çözümlemeleri ve yoğun dram unsurlarıyla öne çıkan yapım, sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen iç dünyasına götürüyor. Tanıtımda Seniha'nın sabırla planladığı hamleler ve intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekiyor. Bu planlarını ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürütmeye çalışıyor.

KISKANMAK 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Kıskanmak" dizisinin 21. bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Halit ve Mediha'nın tüm mal varlıklarına el konur. Halit'in bir planı vardır. Ancak bu süreçte Feride'nin babaannesinin evinde kalmaları gerekir. Nüzhet'in annesi Nur Kızılbağ'ın gelişi, Mediha'yı huzursuz eder. Seniha daha da güçlenir. Nalan'ın girdiği kıskançlık krizi Mükerrem'in hamileliğini tehlikeye sokar. Mediha bu çıkmazdan kurtulmak için eski bir dostundan yardım ister. Cemal Paşazade, doğum gününde suikasta uğrar.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Babası Cemal Paşazade'yi kaybeden Seniha, babasının son sözlerinden aldığı güçle savaşını sürdürür. Adliyede staja başlayan Seniha'yı Başsavcı Defne ile zorlu bir sınav bekler. Şükran, amacına ulaşır ve hamile kalır. Seniha annesini ve Halit'i baskı altına alır. Onlar da konağa dönebilmek için Enver'i feda ederler. Mükerrem'in bebeğinin Nüzhet'ten olduğu kesinleşir. Nüzhet ve Seniha Enver'i köşeye sıkıştırır. Mükerrem ise bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.