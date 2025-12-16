Kıskanmak 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin afişi de büyük ses getirdi. Bu göz alıcı afiş, dizinin dramatik hikâyesini tek karede yansıtırken; karakterlerin tarzını ön plana çıkaran güçlü styling'iyle de dikkat çekiyor. Peki, Kıskanmak dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisinin oyuncu listesinde, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Dizide; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular yer alıyor.

KISKANMAK DİZİ KONUSU

"Kıskanmak", ihtişamlı Paşazade ailesinin gölgesinde, sevgisizlik içinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden inşa etme hikâyesine odaklanıyor. Derin karakter çözümlemeleri ve yoğun dram unsurlarıyla öne çıkan yapım, sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen iç dünyasına götürüyor. Tanıtımda Seniha'nın sabırla planladığı hamleler ve intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekiyor. Bu planlarını ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürütmeye çalışıyor.

KISKANMAK 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Kıskanmak" dizisinin 15. bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Seniha, Melek'in intikamını alır. Savcı Cihan onu polise bildirmez. Türkan, Nalan'ın bebeğinin Nüzhet'ten olmadığını öğrendiğinde kontrolü ele geçirir. Seniha, abisine bebeğin ondan olduğunu söyler. Halit, Nalan'la yüzleşir. Nüzhet, Enver'den intikam almak için büyük bir adım atar. Bu süreçte Nalan ve Cemil ona destek olur. Evliliklerini kutlamak için verdikleri davette Enver'in bayılması her şeyi alt üst eder.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal'in kimliğini açıklamasıyla Paşazade ailesinde büyük yüzleşme yaşanır. Türkan, Şevket köşkünün hanımı gibi davranınca Nalan'la arası iyice gerilir. Enver, evlendikten sonra emeklilik planlarını değiştirir. Nalan, Nüzhet ve Halit'in kardeş olduğunu gerçeğiyle yüzleşir. Melek ölürken kızı Yasemin'i Seniha'ya emanet eder. Seniha küçük Yasemin'i ziyarete gittiğinde Ferhat'ı görür. Onu yakalamak isterken tuzağa düşer.