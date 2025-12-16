Haberler

Kıskanmak 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kıskanmak 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve çok yakında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Kıskanmak" dizisinin heyecanla beklenen tanıtım videosu yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici öyküsüyle şimdiden ilgi uyandıran yapım, etkileyici atmosferi ve dikkat çekici sahneleriyle ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Kıskanmak'ın 15. bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin afişi de büyük ses getirdi. Bu göz alıcı afiş, dizinin dramatik hikâyesini tek karede yansıtırken; karakterlerin tarzını ön plana çıkaran güçlü styling'iyle de dikkat çekiyor. Peki, Kıskanmak dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzalı "Kıskanmak" dizisinin oyuncu listesinde, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Dizide; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi usta oyuncular yer alıyor.

Kıskanmak 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISKANMAK DİZİ KONUSU

"Kıskanmak", ihtişamlı Paşazade ailesinin gölgesinde, sevgisizlik içinde büyüyen Seniha'nın (Özgü Namal) geçmişiyle yüzleşme ve hayatını yeniden inşa etme hikâyesine odaklanıyor. Derin karakter çözümlemeleri ve yoğun dram unsurlarıyla öne çıkan yapım, sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, izleyiciyi Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha'dan (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'ten (Mehmet Günsür) aldığı yaralarla şekillenen iç dünyasına götürüyor. Tanıtımda Seniha'nın sabırla planladığı hamleler ve intikam duygusunun ilk sinyalleri dikkat çekiyor. Bu planlarını ise Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden yürütmeye çalışıyor.

Kıskanmak 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KISKANMAK 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

"Kıskanmak" dizisinin 15. bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

KISKANMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Seniha, Melek'in intikamını alır. Savcı Cihan onu polise bildirmez. Türkan, Nalan'ın bebeğinin Nüzhet'ten olmadığını öğrendiğinde kontrolü ele geçirir. Seniha, abisine bebeğin ondan olduğunu söyler. Halit, Nalan'la yüzleşir. Nüzhet, Enver'den intikam almak için büyük bir adım atar. Bu süreçte Nalan ve Cemil ona destek olur. Evliliklerini kutlamak için verdikleri davette Enver'in bayılması her şeyi alt üst eder.

Kıskanmak 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal'in kimliğini açıklamasıyla Paşazade ailesinde büyük yüzleşme yaşanır. Türkan, Şevket köşkünün hanımı gibi davranınca Nalan'la arası iyice gerilir. Enver, evlendikten sonra emeklilik planlarını değiştirir. Nalan, Nüzhet ve Halit'in kardeş olduğunu gerçeğiyle yüzleşir. Melek ölürken kızı Yasemin'i Seniha'ya emanet eder. Seniha küçük Yasemin'i ziyarete gittiğinde Ferhat'ı görür. Onu yakalamak isterken tuzağa düşer.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi

Aylardır cezaevindeydi! Eski AK Partili vekilin cezası belli oldu
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Anlaşma neredeyse tamam! Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz takviye

Anlaşma tamam gibi! Fener'den orta sahaya yıldız hamlesi
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Milyonlarca takipçisi vardı! Genç fenomen Tucker Genal hayatını kaybetti

Milyonlarca takipçisi olan genç fenomen hayatını kaybetti!
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev

Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Mbaye Diagne'nin sinir kirizi geçirdiği anlar

Mbaye Diagne'nin sinir kirizi geçirdiği anlar
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Juventus, efsane 10 numarası Del Piero'ya özel formayı Kenan Yıldız ile tanıttı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Kenan Yıldız'a büyük onur
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
title