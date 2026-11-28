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Bolu Yedigöller gezisinin ardından kendilerinden haber alınamayan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin bulunmasıyla endişeli bekleyiş sona erdi. AFAD, jandarma, UMKE ve diğer arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucunda kayıp araca ulaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, araçtaki 13 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. İşte kayıp çocukların bulunduğu yer ve arama çalışmalarına ilişkin son gelişmeler...

KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU MU?

Bolu'nun Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personel, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 02.20 sıralarında bulundu. Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevliyi taşıyan araçla 27 Kasım'da irtibat kesilmişti.

Saatler süren arama kurtarma çalışmalarının ardından araçtaki 13 kişiye ulaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların ve görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

KAYIP ÇOCUKLAR NEREDE BULUNDU?

Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden çocukları taşıyan araç, Düzce'nin Yığılca ilçesinde çamura saplanmış halde bulundu. Dönüş yolunda normal güzergâhından ayrılarak alternatif bir orman yoluna giren minibüsün ilerleyemediği belirlendi.

Bölgede telefon şebekesinin çekmemesi nedeniyle araçtakilerden uzun süre haber alınamadı. Arama kurtarma ekipleri, ormanlık alanda yürüttükleri çalışmalar sırasında aracın izlerini takip ederek mahsur kalan gruba ulaştı.

10 KIZ ÇOCUĞU VE 3 PERSONELİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Araçta bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin tamamının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağ salim bulunduğunu belirterek gerekli sağlık kontrollerinin yapılacağını ifade etti.

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 178 personel ve 48 araç katıldı. AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sevindirici habere ulaşıldı.

KAYIP ÇOCUKLAR NASIL BULUNDU?

Arama çalışmalarında karadan ve havadan geniş çaplı tarama gerçekleştirildi. AFAD ekipleri, jandarma ve diğer arama kurtarma birimleriyle birlikte ormanlık arazide çalışmalarını sürdürdü.

Telefon şebekesinin çekmediği bölgede iletişim kurulabilmesi amacıyla 11 mobil baz istasyonu da bölgeye yönlendirildi. Aracın lastik izleri ve çevredeki bulgular takip edilerek mahsur kalan 13 kişiye ulaşıldı.

Bakan Göktaş, araçtakilerin minibüsü çamurdan çıkarmaya çalıştıklarını, hava karardığında ise endişeli bir bekleyiş yaşadıklarını aktardı.

KAYIP ÇOCUKLAR HANGİ İLDEN BOLU'YA GİTMİŞTİ?

Kayıp olarak aranan 10 kız çocuğunun Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kaldığı öğrenildi. 14-17 yaşları arasındaki çocuklar, üç görevli personelle birlikte günübirlik gezi kapsamında Bolu'daki Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret etmişti.

Dönüş yolunda araçla bağlantının kesilmesi üzerine ilgili kurumlar harekete geçmiş, Bolu ve çevre illerde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. 13 kişinin sağ salim bulunmasıyla bölgede saatler süren endişeli bekleyiş sona erdi.