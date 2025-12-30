Kar ne zaman yağacak? 30 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

30 Aralık Salı gününe ilişkin yayımlanan son hava durumu tahminleri, bazı bölgelerde kar yağışı ihtimalinin öne çıkmasıyla birlikte kamuoyunun dikkatini bu başlığa çevirdi. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova olmak üzere pek çok ilde; sıcaklıkların gün içindeki seyri, rüzgârın etkisi ve olası kar yağışının hangi bölgelerde görüleceği yakından takip ediliyor. Güncel değerlendirmeler ve il il hava durumu ayrıntıları haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

30 Aralık Salı günü İstanbul'da havanın genel olarak çok bulutlu ve yağmurlu geçmesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi nedeniyle merkez ilçelerde kar yağışı öngörülmüyor. Ancak gece saatlerinde ve kentin yüksek kesimlerinde sıcaklıkların düşmesi durumunda karla karışık yağmur ihtimali zaman zaman gündeme gelebilir. Şu anki tahminlere göre şehir genelinde etkili bir kar yağışı beklenmiyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 30 Aralık'ta ılıman kış havası etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle kar yağışı beklenmiyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu bir gökyüzü ve yer yer yağmur geçişleri görülebilir. Kar ihtimali yalnızca yüksek rakımlı iç kesimlerde teorik olarak mümkün olsa da kent merkezi için böyle bir beklenti bulunmuyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da 30 Aralık Salı günü hava çok bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklıklar düşük seyretse de kar yağışı için yeterli koşullar oluşmuş görünmüyor. Zaman zaman hafif yağmur ya da karla karışık yağmur ihtimali bulunsa da, kent genelinde etkili ve kalıcı bir kar yağışı beklentisi öne çıkmıyor. Gece saatlerinde soğuma artarsa kısa süreli kar ihtimali yeniden değerlendirilebilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da Akdeniz ikliminin etkisiyle 30 Aralık'ta ılıman ve yağışlı bir hava bekleniyor. Şehir merkezi ve sahil kesimlerinde kar yağışı ihtimali bulunmuyor. Yağışların büyük oranda yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor. Ancak Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde yer yer kar yağışı görülebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 30 Aralık günü hava bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklık değerleri kar yağışı için sınırın üzerinde seyredeceğinden merkez ve sahil kesimlerinde kar beklenmiyor. Yağışların yağmur şeklinde olması öngörülürken, ilin yüksek ve iç kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur ihtimali göz ardı edilmiyor.