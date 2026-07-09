İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

Aliağa ilçesinde 09.07.2026 tarihinde Çakmaklı Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Horozgediği Mahallesi’nde ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3751614 ve 3754708’dir.

10.07.2026 tarihinde Horozgediği Mahallesi’nde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, Aşağışakran, Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3754713 ve 3755850’dir.

11.07.2026 tarihinde Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3756538’dir.

BERGAMA

Bergama ilçesinde 09.07.2026 tarihinde Alacalar, Çamköy, Fatih, Narlıca, Ovacık, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı ve Tepeköy mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3747475’tir.

10.07.2026 tarihinde Aşağıbey Mahallesi’nde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, Aşağıbey ve çevresindeki çok sayıda mahallede 09.00 ile 16.50 saatleri arasında, Kızıltepe ve Örlemiş mahallelerinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3749302, 3749306, 3749348, 3754643 ve 3755850’dir.

11.07.2026 tarihinde Yukarıbey Mahallesi’nde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, Alacalar, Atatürk, Bahçelievler, Fatih, Küçükkaya, Maltepe, Selçuk, Tiyelti ve çevre mahallelerde 07.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3749274 ve 3755789’dur.

BORNOVA

Bornova ilçesinde 09.07.2026 tarihinde Çiçekli, Karaçam ve Yakaköy mahallelerinde 09.00 ile 11.00, 09.00 ile 17.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında farklı çalışma kayıtları kapsamında elektrik kesintileri planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3751579, 3751583, 3751600, 3751602, 3754690, 3754694, 3754700, 3754703, 3754705, 3754709, 3754712, 3754715 ve 3754726’dır.

11.07.2026 tarihinde Karacaoğlan ve Yunus Emre mahallelerinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3756508’dir.

13.07.2026 tarihinde Çamiçi, Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3756524 ve 3756525’tir.

FOÇA

Foça ilçesinde 11.07.2026 tarihinde Hacıveli Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3756904’tür.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde 09.07.2026 tarihinde Çınarköy, Mehmet Akif Ersoy ve Sekiz Eylül mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Aynı gün Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde 09.00 ile 11.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında farklı çalışma kayıtları kapsamında kesintiler planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3751478, 3751579, 3751583, 3751600 ve 3751602’dir.

10.07.2026 tarihinde Mehmet Akif Ersoy, Nazarköy, Örnekköy ve Soğukpınar mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3755001’dir.

KİRAZ

Kiraz ilçesinde 09.07.2026 tarihinde Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3754773’tür.

10.07.2026 tarihinde Ceritler Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3755646’dır.

11.07.2026 tarihinde Ceritler ve Suludere mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3756649 ve 3756651’dir.

SELÇUK

Selçuk ilçesinde 10.07.2026 tarihinde 14 Mayıs, Acarlar, Atatürk, Barutçu, Belevi, Çamlık, Cumhuriyet, Gökçealan, Havutçulu, İsa Bey, Sultaniye, Zafer ve Zeytinköy mahallelerinde 03.00 ile 07.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3755694’tür.

BUCA

Buca ilçesinde 09.07.2026 tarihinde 29 Ekim, Kaynaklar Merkez ve Yıldızlar mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3754619’dur.

10.07.2026 tarihinde 29 Ekim Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3755588’dir.

11.07.2026 tarihinde Seyhan Mahallesi’nde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında, Zafer Mahallesi’nde ise 14.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3756514 ve 3756518’dir.

BALÇOVA

Balçova ilçesinde 09.07.2026 tarihinde Onur Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3754741’dir.

11.07.2026 tarihinde Bahçelerarası ve İnciraltı mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, yine aynı mahallelerin bazı bölgelerinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3756644 ve 3756804’tür.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde 09.07.2026 tarihinde Peker Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Aydın, Peker ve Yunus Emre mahallelerinde ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimlikleri 3754831 ve 3755103’tür.

10.07.2026 tarihinde Ali Fuat Erden, Limontepe ve Salih Omurtak mahallelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma kimliği 3755595’tir.

11.07.2026 tarihinde Maliyeciler, Metin Oktay, Şehitler, Tırazlı, İhsan Alyanak, Peker ve Yunus Emre mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri planlanmıştır. Kesintiler 09.00 ile 15.00, 09.00 ile 17.00 ve 09.30 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Çalışma kimlikleri 3756770, 3756772, 3756776, 3756779, 3756782 ve 3756783’tür.