İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 8 Ocak günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 8 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Bayraklı
Bayraklı ilçesinin Doğançay Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 7195, 7194 ve 7190 numaralı sokaklar ile bu sokaklara bağlı tüm yan sokaklar etkilenecektir.
Ayrıca Mansuroğlu Mahallesi'nde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında 75. Yıl Parkı içi yolu, Alija İzetbegovic Caddesi ve çevresindeki sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çiğli
Çiğli ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti 8810/1, 8809/47 ve 8809/45 sokaklarını kapsayacaktır.
Bayındır
Bayındır ilçesinde Buruncuk, Yusuflu, Yakacık ve Fatih mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Buruncuk Küme Evleri, Yusuflu Köyü ve Yakacık Mahallesi'ndeki çeşitli sokak ve küme evlerini kapsamaktadır.
Ödemiş
Ödemiş ilçesinin Yolüstü Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.
Aynı ilçede Mescitli Mahallesi'nde ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mescitli Köyü iç yolu ve küme evlerinde planlı kesinti uygulanacaktır.
Karşıyaka
Karşıyaka ilçesinin Sancaklı ve Yamanlar mahallelerinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Ayrıca Doğançay Mahallesi'nde 7190/4 sokak da kesintiden etkilenecektir.
Karabağlar
Karabağlar ilçesinin Yüzbaşı Şerafettin ve Özgür mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çamtepe, Efemçukuru, Payamlı, Bademler, Kavacık, Gölcük ve Gödence mahallelerinde ise 09.00 ile 16.30 saatleri arasında geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.
Urla
Urla ilçesinin Yaka ve Altıntaş mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, mahalle içindeki sokakları kapsayacaktır.
Aliağa
Aliağa ilçesinde Samurlu, Siteler, Bozköy, Çakmaklı ve Horozgediği mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
09.00 ile 09.30, 11.40 ile 12.00 ve 09.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle belirtilen mahallelerde kısa süreli kesintiler yaşanacaktır.
Kiraz
Kiraz ilçesinin Ahmetler, Karabulu, Umurlu, Tumbullar, Taşlıyatak ve Örencik mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Ayrıca İğdeli, Akpınar, Altınoluk, Bahçearası, Cevizli, Doğancılar, Kibar, Ören ve Sarıkaya mahallelerinde 10.00 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
Buca
Buca ilçesinin Barış, Dicle ve Yiğitler mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında farklı sokakları kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler mahallelerin çeşitli cadde ve sokaklarında kademeli olarak gerçekleştirilecektir.
Bergama
Bergama ilçesinin Bahçelievler ve Küçükkaya mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güzelbahçe
Güzelbahçe ilçesinin Yalı Mahallesi'nde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Seferihisar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi ve çevresindeki birçok sokağı kapsayacaktır.