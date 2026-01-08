İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bayraklı

Bayraklı ilçesinin Doğançay Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 7195, 7194 ve 7190 numaralı sokaklar ile bu sokaklara bağlı tüm yan sokaklar etkilenecektir.

Ayrıca Mansuroğlu Mahallesi'nde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında 75. Yıl Parkı içi yolu, Alija İzetbegovic Caddesi ve çevresindeki sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çiğli

Çiğli ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti 8810/1, 8809/47 ve 8809/45 sokaklarını kapsayacaktır.

Bayındır

Bayındır ilçesinde Buruncuk, Yusuflu, Yakacık ve Fatih mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Buruncuk Küme Evleri, Yusuflu Köyü ve Yakacık Mahallesi'ndeki çeşitli sokak ve küme evlerini kapsamaktadır.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinin Yolüstü Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı ilçede Mescitli Mahallesi'nde ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mescitli Köyü iç yolu ve küme evlerinde planlı kesinti uygulanacaktır.

Karşıyaka

Karşıyaka ilçesinin Sancaklı ve Yamanlar mahallelerinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Ayrıca Doğançay Mahallesi'nde 7190/4 sokak da kesintiden etkilenecektir.

Karabağlar

Karabağlar ilçesinin Yüzbaşı Şerafettin ve Özgür mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çamtepe, Efemçukuru, Payamlı, Bademler, Kavacık, Gölcük ve Gödence mahallelerinde ise 09.00 ile 16.30 saatleri arasında geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

Urla

Urla ilçesinin Yaka ve Altıntaş mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, mahalle içindeki sokakları kapsayacaktır.

Aliağa

Aliağa ilçesinde Samurlu, Siteler, Bozköy, Çakmaklı ve Horozgediği mahallelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

09.00 ile 09.30, 11.40 ile 12.00 ve 09.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle belirtilen mahallelerde kısa süreli kesintiler yaşanacaktır.

Kiraz

Kiraz ilçesinin Ahmetler, Karabulu, Umurlu, Tumbullar, Taşlıyatak ve Örencik mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca İğdeli, Akpınar, Altınoluk, Bahçearası, Cevizli, Doğancılar, Kibar, Ören ve Sarıkaya mahallelerinde 10.00 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buca

Buca ilçesinin Barış, Dicle ve Yiğitler mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında farklı sokakları kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler mahallelerin çeşitli cadde ve sokaklarında kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

Bergama

Bergama ilçesinin Bahçelievler ve Küçükkaya mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesinin Yalı Mahallesi'nde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Seferihisar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi ve çevresindeki birçok sokağı kapsayacaktır.