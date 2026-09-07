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Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyadaki müstehcen içeriklere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir karara imza atıldı. İncelemeye alınan toplam 184 sosyal medya hesabı ve internet bağlantısının tamamı için erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla müstehcen içerikli paylaşımlar nedeniyle 184 hesap ve linke erişim engeli getirildi.
  • Erişime kapatılan hesaplar arasında Esra Rabia Ünal, Fidan Atalay, Alya Vural ve Wettpolly gibi tanınmış isimler yer alıyor.
  • Erişim engeli bir koruma kararı niteliğinde olup hesap sahiplerinin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor ve hukuki süreç devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, sosyal medya platformlarında yayınlanan müstehcen içerikli paylaşımları ve dijital bağlantıları tek tek mercek altına aldı. Yapılan hukuki ve teknik değerlendirmelerin ardından, tespiti yapılan 184 hesap ve link bakımından erişimin engellenmesine karar verildi.

LİSTEDE TANINMIŞ İSİMLER DE YER ALIYOR

Soruşturma kapsamında Türkiye’den erişime kapatılan 184 profil ve bağlantı arasında sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip tanınmış isimler de yer aldı. Erişim engeli getirilen hesaplardan bazıları şunlar:

  • Esra Rabia Ünal
  • Fidan Atalay
  • Elif Karaaslan
  • Ayşe Çelik
  • Gizem Bağdaçiçek
  • Ebru Arman
  • Alya Vural
  • Zeynep Çağış
  • Berilşah
  • Mika Slowana
  • Wettpolly
  • Ben Zelal

DİJİTAL İNCELEME DEVAM EDİYOR

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin suç unsuru taşıyıp taşımadığına yönelik adli incelemeler titizlikle sürdürülüyor.

Öte yandan uygulanan erişim engeli tedbirinin bir koruma kararı niteliğinde olduğu, hesap sahiplerinin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmediği ve hukuki sürecin devam ettiği vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce de benzer soruşturmalar yürüterek müstehcenlik teşkil eden çok sayıda hesaba erişim engeli getirmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHAMZA AUDOĞDU:

Tanınmış hesap demesi saçma öyle tanıniyorlar zaten

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Haber YorumlarıNidhogg Nors:

Alya vural efsane ama 3

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