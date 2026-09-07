Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Gaziantep FK’ye 4-2 mağlup olan Göztepe’de sular durulmuyor. Mücadelede kalesinde gördüğü 4 golün ardından tribünlerin hedefi haline gelen ve yoğun şekilde protesto edilen Luka Gugeshashvili, sessizliğini kişisel sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla bozdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ESTİ GÜRLEDİ

Saha içindeki mücadelesini ve karakterini kimsenin sorgulayamayacağını belirten Gürcü file bekçisi, kendisini hedef alanlara rest çekerken gerçek Göztepe taraftarına da mesaj gönderdi.

''KİMSE EMEĞİMİ SORGULAMAYAZ''

Paylaşımında sahadaki duruşuna vurgu yapan Gugeshashvili, "Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz." dedi.

''YAPTIĞINIZ ŞEY TARAFTARLIK DEĞİLDİRDİ''

Tribünlerden yükselen tepkileri eleştiren tecrübeli eldiven, "Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildir. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var. Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum" değerlendirmesinde bulundu.

''DÜNYA KÜÇÜK... SOKAKTA KARŞILAŞACAĞIZ''

Açıklamasının en dikkat çeken kısmında ise kendisine klavye arkasından tepki gösterenlere seslenen Gugeshashvili, "Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız... Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle." sözlerini sarf etti.