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Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Haber Videosunu İzle
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alaplı yolunda bir tır, tarım aracı denilen 'patpat' ile çarpışarak yoldan çıktı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ölenlerin 3'ünün kadın işçi olduğu öğrenildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

EVİN BAHÇESİNE YUVARLANDI

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı.

ÖLENLERİN 3'Ü KADIN

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Görevlilerin yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İşte kaza bölgesinden görüntüler:



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