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Kilis'te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini salladı

Kilis'te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini salladı
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Kilis’te sosyal medya platformları ve WhatsApp gruplarında hızla yayılan bir ses kaydı, kent siyasetinin gündemine oturdu. AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu öne sürülen kayıtta, görev yeri değiştirilen genç bir kadının eski görevine dönme talebiyle ilgili dikkat çeken ifadelerin yer aldığı iddia edildi. Kaydın yayılmasıyla birlikte siyasi kulislerde çeşitli iddialar konuşulmaya başlanırken, gözler konuyla ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

  • Kilis'te sosyal medya ve WhatsApp gruplarında dolaşıma giren ses kaydının AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı'ya ait olduğu iddia ediliyor.
  • Ses kaydında, Diyarbakırlı ile görev yeri değişikliği talebinde bulunan genç bir kadın arasında geçtiği öne sürülen, tayin pazarlığı ve gizlilik arayışı içeren diyaloglar yer alıyor.
  • Kulislerde, 'Kumarbaz Bilocan' lakabıyla tanınan bir şahsın kaydın tamamını elinde tuttuğu ve AK Parti'ye geçmek için baskı kurduğu iddia ediliyor.

Kilis’te sosyal medya platformları ve WhatsApp gruplarında dolaşıma giren bir ses kaydı, kentte ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Yerel haber platformu kiliskulishaber'in haberine göre; AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı’ya ait olduğu öne sürülen ses kaydı elden ele yayılmaya başladı.

SES KAYDINDAKİ DİYALOGLAR 

Sızdırılan ve Diyarbakırlı ile çalıştığı kurumda görev yeri değişikliği talebinde bulunan genç bir kadın arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında şu diyaloglar yer alıyor:

Eski görev yerine dönme talebi : Kadın, mevcut görev yerinden alınarak eski yerine dönmek istediğini dile getiriyor.

Gizlilik arayışı ve zamanlama vurgusu: Erkek tarafı kadına evde yalnız olup olmadığını soruyor. Ailesinin durumdan haberdar olmasından çekindiğini belirten erkek tarafı, "Bu saatte kiminle konuşuyorsun derler" diyerek konuşmanın gizli kalmasına özen gösteriyor.

Tayin pazarlığı : Kadının eski görev yerine dönme talebine karşı erkek tarafının "Ben ikna etmek için çabalayacağım" dediği, kadının ise "Beni ikna etmediniz mi?" şeklinde karşılık verdiği duyuluyor.

Tedirginlik anları: Konuşma sırasında kadının bulunduğu mekâna bir aile üyesinin girmesi üzerine erkek tarafının "Bir sıkıntı olacaksa kapat" diyerek tedirginlik yaşadığı, kadının ise "Sıkıntı olmaz" yanıtını verdiği kayıtlara yansıyor.

KULİSLERDE "BASKI VE ŞANTAJ" SÖYLENTİSİ

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise siyasi şantaj iddiaları oldu. Kulislerde, “Kumarbaz Bilocan” lakabıyla tanınan bir şahsın söz konusu ses kaydının tamamını elinde tuttuğu ve bu kaydı kullanarak AK Parti’ye geçmek amacıyla baskı kurduğu iddia edildi.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA 

Kilis’te kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşen iddiaların ardından, kaydı dinleyen vatandaşlar ve partililer konunun netleşmesini bekliyor. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, adı geçen ilgililerden ve AK Parti teşkilatından gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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