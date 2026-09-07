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Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı Haber Videosunu İzle
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı
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Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangın Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Yangında 3 mahalle tahliye edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale edildi. Saatler süren çalışma sırasında yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Havanın karamasıyla birlikte ise mücadele 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 610 teknik personel ve yangın işçisi ile devam ediyor. Hava desteğinin olmaması mücadeleyi güçleştirirken bazı bölgelerde tedbir amaçlı yerleşim alanlarının boşaltıldığı bildirildi.

ALEVLER 70 KİLOMETRE UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİ

Antalya'nın merkeze 20 kilometre mesafedeki merkez ilçesi Aksu'da çıkan orman yangınında gökyüzüne ulaşan alev ve dumanlar 70 kilometre mesafedeki Manavgat'tan da görüldü. Yangın anında gökyüzünde oluşan siyah duman bulutu, havanın kararmasıyla birlikte yer yer kızıl alevlere dönüşmeye, gökyüzünde kırmızı bir bulut oluşturmaya başladı.

Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan müdahale edilen yangında, alevler geceyi kırmızıya bürüdü. Yangın kentin farklı ilçelerinden de görüntülendi.

Karaöz Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçrayan yangının bu noktada önünün kesilebilmesi için çaba sarf ediliyor. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri ekipler tarafından boşaltıldı. Jandarma ve polis ekipleri tehlikeli noktalara giriş çıkışları kapattı.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yaldırım, yangının zaman zaman kontrolden çıktığını ve Antalya merkez Kepez ilçesine kadar uzandığını belirterek, "Kepez Kızıllı bölgesine kadar uzandı, hava karardığı için havadan müdahale yok, Yeşilkaraman ve Karaöz'de tedbir amaçlı boşaltılan evler var" dedi.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle ve çok sayıda ev tahliye edildi.

1 EV TAMAMEN YANDI

Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, “Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz” dedi.



Kaynak: İHA-DHA

Kaynak: Haberler.com
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