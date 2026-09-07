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Durmak bilmiyor! Kelechi Iheanacho'dan Bursaspor'a hayat öpücüğü

Durmak bilmiyor! Kelechi Iheanacho'dan Bursaspor'a hayat öpücüğü
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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Manisa FK'yi Kelechi Iheanacho'nun 90+2'de attığı golle 2-1 mağlup etti. Nijeryalı yıldız, 1. Lig'de çıktığı 6 maçta 10 gole direkt etki etti.

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 2-1 kazandı.

BURSASPOR'UN IHEANACHO'SU VAR

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manisa FK, 20. dakikada Sylla'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlı ekip, 27. dakikada Kelechi Iheanacho ile skoru eşitledi. Maçta son sözü yine Iheanacho söyledi. Nijeryalı oyuncu, 90+2'de attığı golle Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi.

10 GOLE KATKI YAPTI

Sezon başında Celtic'ten Bursaspor'a transfer olan Kelechi Iheanacho, 1. Lig'de çıktığı 6 maçta 10 gole direkt etki etmeyi başardı.

ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ SÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, 15 puana yükselerek lider Batman Petrolspor'u takibini sürdürdü. Manisa FK ise 8 puanda kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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