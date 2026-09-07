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Tunceli’de koruma altındaki dağ sarımsağını söken 3 kişiye 2 milyon 97 bin lira ceza

Tunceli’de koruma altındaki dağ sarımsağını söken 3 kişiye 2 milyon 97 bin lira ceza
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Dünyada doğal olarak yalnızca Tunceli'de yetişen endemik Tunceli dağ sarımsağını doğadan izinsiz söktüğü belirlenen 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. El konulan sarımsaklar ekipler tarafından yeniden toprakla buluşturuldu.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Dünyada doğal olarak yalnızca Tunceli'de yetişen endemik Tunceli dağ sarımsağını doğadan izinsiz söktüğü belirlenen 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası uygulandı. El konulan sarımsaklar ekipler tarafından yeniden toprakla buluşturuldu.

Tunceli'nin biyolojik çeşitliliğinin önemli unsurlarından biri olan ve dünyada doğal olarak yalnızca bu bölgede yetiştiği belirtilen Tunceli dağ sarımsağının korunmasına yönelik denetimlerde dikkat çeken bir uygulama gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin yaptığı kontrollerde, koruma altındaki dağ sarımsağını doğadan izinsiz söktükleri belirlenen 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 lira idari para cezası kesildi.

Denetimler sırasında doğadan izinsiz şekilde söküldüğü belirlenen dağ sarımsaklarına ekipler tarafından el konuldu. El konulan sarımsaklar daha sonra yeniden toprakla buluşturularak doğal yaşam alanlarına kazandırılmaya çalışıldı.

Bilimsel adı Allium tuncelianum olan Tunceli dağ sarımsağı, Tunceli'nin doğal florasının dikkat çeken endemik türleri arasında bulunuyor. Türün doğal olarak yalnızca Tunceli'de yetiştiği belirtilirken, özellikle Munzur Dağları eteklerindeki alanlarda yayılış gösterdiği biliniyor.

Tunceli sarımsağı, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı'nda "zarar görebilir" (VU) kategorisinde değerlendiriliyor. Türün doğal ortamından kontrolsüz biçimde sökülmesi, özellikle bitkinin çoğalma dönemlerinde doğal popülasyonlar açısından risk oluşturuyor.

Kaynak: ANKA
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