Canlı hayvan borsasında öldüresiye kavga
Diyarbakır'da canlı hayvan borsasında önceki gün ortalık karıştı. Çıkan kavgada çok sayıda kişi birbirine sopalarla saldırdı. Taraflar birbirlerine acımadan vururken, hayvanlar da korkuyla kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası’nda taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin birbirine acımasızca saldırdığı olayda, pazardaki hayvanlar da korkuyla çevreye kaçıştı.
KAVGA ANI KAMERADA
Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BARIŞTILAR
Kavgada çok sayıda kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Tarafların bir araya geldiği ve barıştıkları öğrenildi.