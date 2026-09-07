Haberler

Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz

Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından 1 milyon Euro olarak belirlediği prim miktarını, 1.5 milyon Euro'ya çıkardığı ancak takım kaptanı Orkun Kökçü'nün, söz konusu artışa itiraz ederek, "1 milyon Euro yeterli" dediği iddia edildi.

Süper Lig'in 4. haftasındaki nefes kesen derbide Beşiktaş, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenerek önemli bir derbi zaferi elde etti. Maçın ardından soyunma odasına inen Başkan Serdal Adalı, takımı kutladı ve prim jestinde bulundu.

PRİM 1.5 MİLYONA YÜKSELDİ, ORKUN'DAN İTİRAZ GELDİ

Adalı’nın ilk olarak 1 milyon Euro olarak açıkladığı prim, oyuncuların coşkulu alkışları üzerine 1,5 milyon Euro’ya yükseldi. Ancak kaptan Orkun Kökçü bu rakama itiraz ederek “1 milyon Euro yeterli” dedi. Bunun üzerine prim, ilk açıklanan tutarda kaldı.

TOPLAM 56 MİLYON 250 BİN TL DAĞITILACAK

Açıklanan prim müjdesinin ardından derbiyi kazanan siyah-beyazlı futbolculara toplamda yaklaşık 56 milyon 250 bin TL dağıtılacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı

Skandal cenaze, Balkanları karıştırdı! Anında kararı aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar

''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar
6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

6 maçta 4 kez kaybetmişti! Ünlü teknik adamla yollar resmen ayrıldı
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'ye veda etti
Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

Göztepe'yi 45 dakikada madara ettiler
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar