İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

Aliağa’da 7 Temmuz 2026’da 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Horozgediği Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3750087.

Aliağa’da 8 Temmuz 2026’da 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Bahçedere ve Yüksekköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3747813.

Aliağa’da 8 Temmuz 2026’da 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bahri Hayrettin Paşa, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3751536.

Aliağa’da 9 Temmuz 2026’da 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Çakmaklı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3751614.

Aliağa’da 9 Temmuz 2026’da 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Horozgediği Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma ID: 3754708.

BERGAMA

Bergama’da 7 Temmuz 2026’da 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ayaskent ve Ferizler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3749196.

Bergama’da 7 Temmuz 2026’da 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bekirler, İsmailli Hacılar, Kocahaliller, Kocaköy, Öksüzler, Rahmanlar ve Tavukçukuru mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3750198.

Bergama’da 8 Temmuz 2026’da 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Ayaskent, Kadıköy ve Zağnoz mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3747458.

Bergama’da 8 Temmuz 2026’da 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Aşağıcuma, Çamavlu, Göbeller, Hacıhamzalar, Terzihaliller, Yukarıbey ve Yukarıcuma mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma ID: 3749223.

Bergama’da 9 Temmuz 2026’da 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Alacalar, Çamköy, Fatih, Narlıca, Ovacık, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı ve Tepeköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3747475.

Bergama’da 9 Temmuz 2026’da 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Terzihaliller Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3749248.

BORNOVA

Bornova’da 7 Temmuz 2026’da 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3751359.

Bornova’da 7 Temmuz 2026’da 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Karaçam Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma ID: 3751493.

Bornova’da 8 Temmuz 2026’da 08.00 ile 10.00 saatleri arasında Kazımdirik Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3751435.

Bornova’da 9 Temmuz 2026’da Çiçekli, Karaçam ve Yakaköy mahallelerinde farklı çalışma saatlerinde elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler 09.00 ile 11.00, 09.00 ile 17.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında planlanmıştır. Çalışma ID’leri: 3751579, 3751583, 3751600, 3751602, 3754690, 3754694, 3754700, 3754703, 3754705, 3754709, 3754712, 3754715 ve 3754726.

ÇEŞME

Çeşme’de 7 Temmuz 2026’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Alaçatı, Germiyan ve Karaköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3751577.

Çeşme’de 7 Temmuz 2026’da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Ardıç Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID’leri: 3751581 ve 3751584.

Çeşme’de 7 Temmuz 2026’da 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 16 Eylül ve Cumhuriyet mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma ID: 3751590.

Çeşme’de 8 Temmuz 2026’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Germiyan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3751594.

Çeşme’de 8 Temmuz 2026’da 10.00 ile 17.30 saatleri arasında Alaçatı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3751598.

Çeşme’de 8 Temmuz 2026’da 10.30 ile 18.00 saatleri arasında Celal Bayar Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma ID: 3751603.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026’da 00.00 ile 00.30 saatleri arasında 16 Eylül, Alaçatı, Altınkum, Altınyunus, Boyalık, Çakabey, Cumhuriyet, Dalyan, Fahrettinpaşa, Ilıca, İsmet İnönü, Musalla, Ovacık, Sakarya ve Üniversite mahallelerinde elektrik kesintileri planlanmıştır. Çalışma ID’leri: 3754792, 3754794 ve 3754807.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026’da 05.00 ile 08.00 saatleri arasında Alaçatı, Altınkum, Altınyunus, Çakabey, Ilıca, Musalla ve Ovacık mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3754786.

Çeşme’de 9 Temmuz 2026’da 09.00 ile 09.30, 09.31 ile 17.29, 10.00 ile 13.00 ve 17.30 ile 18.00 saatleri arasında Alaçatı, Germiyan ve Karaköy mahallelerinde elektrik kesintileri planlanmıştır. Çalışma ID’leri: 3755023, 3755047, 3754809 ve 3755026.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa’da 7 Temmuz 2026’da 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Vişneli ve Yeşilköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3750062.

Kemalpaşa’da 7 Temmuz 2026’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Bayramlı, Kamberler ve Yenikurudere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3751561.

Kemalpaşa’da 9 Temmuz 2026’da 09.00 ile 11.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintileri olacaktır. Çalışma ID’leri: 3751579, 3751583, 3751600 ve 3751602.

KİRAZ

Kiraz’da 7 Temmuz 2026’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Akpınar ve Ören mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3751438.

Kiraz’da 9 Temmuz 2026’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3754773.

ÖDEMİŞ

Ödemiş’te 7 Temmuz 2026’da Bozcayaka, Konaklı, Ovakent, Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Küçükören, Küre, Türkmen, Üç Eylül ve Yeniceköy mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri planlanmıştır.

Ödemiş’te 8 Temmuz 2026’da 00.00 ile 05.00 saatleri arasında Çamyayla ve Horzum mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma ID: 3751496.

Ödemiş’te 8 Temmuz 2026’da 10.30 ile 14.30 saatleri arasında Kaymakçı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3751582.

Ödemiş’te 8 Temmuz 2026’da 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Süleyman Demirel Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3751588.

Ödemiş’te 8 Temmuz 2026’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma ID: 3751592.

Ödemiş’te 9 Temmuz 2026’da 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Türkmen, Üç Eylül, Beyazıtlar, Birgi, Büyükavulcuk, Emmioğlu, Ertuğrul, Gerçekli, Gereli, Hürriyet, Kışla, Küçükavulcuk, Kurucuova, Mescitli, Ocaklı, Ovakent, Türkönü, Üçkonak, Umurbey, Yolüstü, Zafer, Bucak, Cevizalan ve Kutlubeyler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır.

BUCA

Buca’da 7 Temmuz 2026’da 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Dumlupınar ve Kozağaç mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3751317.

Buca’da 7 Temmuz 2026’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Karacaağaç ve Kırklar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3751333.

Buca’da 8 Temmuz 2026’da 01.00 ile 06.00 saatleri arasında Buca Koop. Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Çalışma ID: 3751366.

Buca’da 8 Temmuz 2026’da 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Efeler ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3751355.

Buca’da 8 Temmuz 2026’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Belenbaşı ve Kırklar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3751358.

Buca’da 9 Temmuz 2026’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 29 Ekim, Kaynaklar Merkez ve Yıldızlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3754619.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe’de 7 Temmuz 2026’da 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yalı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmıştır. Çalışma ID: 3751390.