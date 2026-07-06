ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO müttefiklerine yönelik bütçe eleştirileri sürerken, ABD’nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker’dan kritik bir açıklama geldi. Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde konuşan Whitaker, Birleşik Devletler’in ittifaktan tamamen çekilmeyi planlamadığını, ancak müttefiklerin savunma harcamalarını artırması için ABD’nin ittifaktaki rolünü ve sorumluluğunu azaltmanın yollarını aktif olarak aradıklarını belirtti.

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALARINI BEKLİYORUZ"

Whitaker şunları söyledi: "Müttefiklerimizden, daha yetkin hale gelerek sorumluluk almalarını bekliyoruz. Bu, yüzde 5 Lahey Savunma Taahhüdü ile başladı. Ancak nihayetinde, fırkateynler, denizaltılar, uçaklar ve rakiplerimizi caydırmak, İttifak'ı savunmak ve Amerika'yı güvende tutmak için gerekli olan tüm yeteneklere sahip olmaktır.

"NATO'DAN ÇEKİLMEYİ PLANLAMIYORUZ"

Birleşik Devletler, NATO'dan çekilmeyi planlamıyor, ancak bu ittifakta daha az rol almanın yollarını aktif olarak araştırıyor.

Barışı güç yoluyla işte böyle koruruz: Birlik içinde durarak, birlikte yatırım yaparak ve NATO İttifakı'nın çağın gereklerine uygun hızda hareket etmesini ve yarının sınamalarına bugünden hazır olmasını sağlayarak."

Kaynak: Haberler.com