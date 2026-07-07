Sudan'ın kuzeyindeki altın madenindeki göçükte 15 kişi öldü

Sudan'ın kuzeyindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 15 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Maden Kaynakları Şirketinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Vadi Halfa ilçesindeki Samna bölgesinde bulunan Mohamed Tawfiq Altın Madeni'nde göçük meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, göçükte 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Şirketin olayın ardından bölgeye saha ekipleri sevk ettiği aktarılan açıklamada, yerel makamlar ve kurtarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, ilk incelemelere göre, kazanın teknik değerlendirmeler sonucunda güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatılan madene bazı işçilerin uyarılara rağmen girmesi nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Şirketin Çevre ve İş Güvenliği Biriminin daha önce madeni çökme riski nedeniyle faaliyetlere kapattığı ve girişlerin yasaklandığına ilişkin açık uyarılarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bazı madenciler bu talimatları ihlal ederek sahaya girdi ve madenin bazı bölümleri çöktü." ifadelerine yer verildi.

Sudan'da 2 milyondan fazla kişinin istihdam edildiği geleneksel altın madenciliği sektörü, ülkenin toplam altın üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşılıyor.

Altın, Güney Sudan'ın 2011 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından petrol gelirlerinin büyük bölümünü kaybeden Sudan'ın en önemli döviz kaynaklarından biri haline geldi.