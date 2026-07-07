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Macron'un Şam ziyareti güneş gözlükleriyle tarihe geçti

Macron'un Şam ziyareti güneş gözlükleriyle tarihe geçti Haber Videosunu İzle
Macron'un Şam ziyareti güneş gözlükleriyle tarihe geçti
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17 yıl aradan sonra Suriye’yi ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un, Şam'daki resmi temaslarına güneş gözlükleri damga vurdu. Tarihi Emevi Camii'nde ve kapalı mekandaki resmi akşam yemeğinde dahi gözlüklerini çıkarmayan Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın hararetli konuşmaları karşısında tamamen tepkisiz kaldı. Macron'un daha önce de yaşadığı göz rahatsızlığının yeniden nüksettiği konuşuluyor.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Beşar Esad sonrası Şam'ı ziyaret eden ilk AB lideri oldu.
  • Macron, kapalı alandaki resmi akşam yemeğinde ve Emevi Camii'nde güneş gözlüklerini çıkarmadı.
  • Macron'un gözlük takmasının, subkonjonktival kanama rahatsızlığı nedeniyle sağlık protokolü olduğu tahmin ediliyor.

Beşar Esad sonrası dönemde Suriye'nin başkenti Şam’ı ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) lideri olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, resmi akşam yemeğindeki tavırları dünya basınında ve dijital platformlarda en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ülkeye güneş güzlükleri inen Macron'un kapalı mekandaki yemekte dahi güneş gözlüklerini çıkarmaması dikkat çekti. 

Suriye ile olan diplomatik ilişkileri tazelemek adına 17 yıl aradan sonra Şam’a ayak basan ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, tarihi bir ziyarete imza attı. Ancak ziyaretin stratejik öneminden ziyade, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından onuruna verilen akşam yemeğindeki görüntüler sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

GÖZLÜKLERİNİ HİÇ ÇIKARMADI, TEPKİSİZCE BAKTI

Şam'ın tarihi bir restoranında kapalı alanda düzenlenen yemekte Macron'un, tüm ısrarlara rağmen güneş gözlüklerini gözünden bir an bile çıkarmaması dikkat çekti. Asıl şaşkınlık yaratan anlar ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kendisine hararetle ve el hareketleriyle bir şeyler anlattığı esnada yaşandı.

Macron, Şara’nın bu yoğun diyalog çabası karşısında hiçbir mimik sergilemedi, kafa sallamadı ve tamamen tepkisiz bir şekilde sadece baktı. Fransa liderinin bu "donakalmış" ve mesafeli tavrı, diplomatik nezaket kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle hem eleştiri topladı hem de gizemli havasıyla merak uyandırdı.

EMEVİ CAMİİ'NDE DE GÖZÜNDEYDİ

Macron, Şam'daki temasları kapsamında tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti ve burada da gözlüklerini cami içerisinde dahi çıkarmadı.

SAĞLIK PROTOKOLÜ OLABİLİR 

Macron'un bu sıra dışı gözlüklü imajı, akıllara geçtiğimiz aylarda düzenlenen Davos Zirvesi'ndeki benzer görüntüleri getirdi.

Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına da mavi camlı özel gözlükleriyle katılan Macron, tüm resmi devlet lideri oturumlarında ve ikili görüşmelerde bu gözlükleri gözünden ayırmamıştı. 

Fransız medyası Davos döneminde Macron'un bu tercihinin bir moda akımı ya da diplomatik bir mesaj değil, tamamen sağlık kaynaklı olduğunu yazmıştı. Uzmanlara göre Macron’un gözünde, gözün koruyucu dokusundaki bir kan damarının patlamasıyla oluşan ve dışarıdan oldukça kırmızı, bazen ürkütücü görünen “subkonjonktival kanama” rahatsızlığı  vardı. 

Şam’daki resmi kabulde de benzer bir sağlık protokolü uygulandığı tahmin ediliyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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