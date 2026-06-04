İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

Aliağa’da 5 Haziran 2026 tarihinde Bahçedere ve Kapukaya mahallelerinde 04.00 ile 10.00 saatleri arasında, Fatih Mahallesi’nde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa’da 6 Haziran 2026 tarihinde Şehitkemal Mahallesi’nde 04.00 ile 09.00 saatleri arasında; Bozköy, Samurlu ve Siteler mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında; B. Hayrettin Paşa, Bozköy, Fatih, Mimar Sinan, Şehitkemal ve Yukarı Şehitkemal mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bozköy Mahallesi’nde ayrıca 09.30 ile 15.30 saatleri arasında kesinti planlanmaktadır.

BAYINDIR

Bayındır’da 5 Haziran 2026 tarihinde Çamlıbel, Fırınlı, Hacı İbrahim, Hatay, Karahalilli, Kızılcaağaç ve Söğütören mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayındır’da 6 Haziran 2026 tarihinde Hisarlık Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BAYRAKLI

Bayraklı’da 4 Haziran 2026 tarihinde Cengizhan Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayraklı’da 6 Haziran 2026 tarihinde Mansuroğlu Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BERGAMA

Bergama’da 4 Haziran 2026 tarihinde Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bergama’da 5 Haziran 2026 tarihinde Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bergama’da 6 Haziran 2026 tarihinde Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında, İslamsaray Mahallesi’nde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BORNOVA

Bornova’da 4 Haziran 2026 tarihinde Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç ve Tuna mahallelerinde 03.00 ile 03.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Aynı saatlerde Birlik, Çamkule, Gazi Osman Paşa, Koşukavak, Meriç ve Tuna mahallelerinde de kesinti yapılacaktır. Yunus Emre Mahallesi’nde ise 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bornova’da 5 Haziran 2026 tarihinde Kurudere Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Beşyol, Karaçam, Kurudere ve Sarnıçköy mahallelerinde 09.00 ile 09.15 saatleri arasında ve 14.45 ile 15.00 saatleri arasında kısa süreli kesintiler planlanmaktadır.

Bornova’da 6 Haziran 2026 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEŞME

Çeşme’de 5 Haziran 2026 tarihinde Ildır Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Musalla ve Ovacık mahallelerinde 06.00 ile 08.00 saatleri arasında, Musalla Mahallesi’nde ise 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çeşme’de 6 Haziran 2026 tarihinde 16 Eylül, Dalyan ve Sakarya mahallelerinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

DİKİLİ

Dikili’de 4 Haziran 2026 tarihinde Kabakum Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Dikili’de 5 Haziran 2026 tarihinde Kabakum Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Dikili’de 6 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe’de 4 Haziran 2026 tarihinde Maltepe ve Yalı mahallelerinde 01.00 ile 01.15 saatleri arasında ve 17.00 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Güzelbahçe’de 5 Haziran 2026 tarihinde Kahramandere ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Yelki Mahallesi’nde aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ayrı bir çalışma daha planlanmaktadır.

Güzelbahçe’de 6 Haziran 2026 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Küçükkaya Mahallesi’nde ise 10.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar’da 4 Haziran 2026 tarihinde Maliyeciler, Metin Oktay ve Şehitler mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Aynı gün Aydın Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Ali Fuat Erden ve Limontepe mahallelerinde ise 09.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar’da 5 Haziran 2026 tarihinde Cennetoğlu Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar’da 6 Haziran 2026 tarihinde Maliyeciler, Metin Oktay ve Şehitler mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka’da 4 Haziran 2026 tarihinde Demirköprü Mahallesi’nde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, Örnekköy Mahallesi’nde ise 12.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karşıyaka’da 5 Haziran 2026 tarihinde İnönü Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş’te 4 Haziran 2026 tarihinde Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Küçükören ve Küre mahallelerinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Balabanlı, Bozcayaka ve Kazanlı mahallelerinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında, Kaymakçı ve Mescitli mahallelerinde ise 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş’te 5 Haziran 2026 tarihinde Çobanlar Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy ve Yusufdere mahallelerinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında; Orhangazi ve Yılanlı mahallelerinde 00.30 ile 07.30 saatleri arasında; Köfündere Mahallesi’nde ise 00.30 ile 07.30 saatleri arasında ve 10.00 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş’te 6 Haziran 2026 tarihinde Çobanlar Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Birgi Mahallesi’nde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında iki ayrı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

SELÇUK

Selçuk’ta 6 Haziran 2026 tarihinde Belevi Mahallesi’nde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında ve 10.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

TORBALI

Torbalı’da 4 Haziran 2026 tarihinde Özbey ve Yeniköy mahallelerinde 10.00 ile 13.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Yeşilköy ve Türkmenköy mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Ayrancılar, Bahçelievler, Demirci, Fevzi Çakmak, İnönü, Kazım Karabekir, Yazıbaşı, Yeşilköy ve Yoğurtçular mahallelerinde ise 12.00 ile 12.15 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Torbalı’da 5 Haziran 2026 tarihinde Demirci Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Torbalı’da 6 Haziran 2026 tarihinde Eğerci Mahallesi’nde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır. Aynı gün 19 Mayıs, Çaybaşı, Eğerci, Muratbey, Mustafa Kemal Atatürk, Şehitler ve Yeniköy mahallelerinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında; Ertuğrul Mahallesi’nde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında; Çapak, Torbalı ve Yedi Eylül mahallelerinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında; Yazıbaşı Mahallesi’nde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında; Tulum Mahallesi’nde ise 10.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.