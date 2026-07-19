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Kayınbiraderlerinin birini silahla vurdu, diğerini otomobille ezdi

Kayınbiraderlerinin birini silahla vurdu, diğerini otomobille ezdi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uzman çavuş, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini otomobille ezip diğerini silahla vurarak ağır yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uzman çavuş, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini otomobille ezerken, diğerini de silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görev yapan ve izinli olarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınbiraderi G.C.S'yi otomobille çarparak yaralarken, S.S. isimli kayınbiraderini de silahla vurarak yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.S., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. S.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İki kayınbiraderini yaralayan İ.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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