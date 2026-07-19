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Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için

Lamine Yamal'dan final öncesi paylaşım: Çocukluğum ve sokaklar için
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FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin bu akşam karşı karşıya gelecek. İspanyol futbolcu Lamine Yamal, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak ''Çocukluğum ve sokaklar için'' notunu düştü. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

FIFA 2026  Dünya Kupası finalinde bu akşam futbol dünyasının iki devi, İspanya ve Arjantin karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın kilitlendiği dev karşılaşma öncesi, İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

''ÇOCUKLUĞUM VE SOKAKLAR İÇİN''

Sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Yamal, gönderisine ''Çocukluğum ve sokaklar için'' notunu düştü. 

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Genç yeteneğin zorlu yolculuğunu ve futbola başladığı sokakları unutmadığını gösteren bu duygusal paylaşım, kısa sürede milyonlarca beğeni alarak büyük yankı uyandırdı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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