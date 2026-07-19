Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Muhammed Salah transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferde pürüz çıktığını belirten Adalı, ''Salah transfere onay verdi. Menajeri de ilk etapta teklifimize olumlu yanıt verdi. Daha sonra menajeri, kendi komisyonunu %35'e çıkardı. Bizim böyle bir oranı kabul etmemiz mümkün değil'' dedi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Liverpool'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Muhammed Salah transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
''KOMİSYONUNU YÜZDE 35'E ÇIKARDI
Salah transferinde rakamın arttığını belirten Serdal Adalı, "Muhammed Salah bu transferi onayladı ve menajeri de teklifimize ilk başta olumlu yanıt verdi. Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada "Transferin tamamlandığı" yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi. Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." dedi.
"ONUNLA GÖRÜŞÜYORUZ"
Serdal Adalı, Salah transferinde Ramy Abbas (Salah'ın menajeri) dışında başka menajerlerin de yer aldığı haberlerini yalanlayarak, "Sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz." sözlerini sarf etti.