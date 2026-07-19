Haberler

Aziz Yıldırım verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer

Aziz Yıldırım verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

''İki büyük golcü getireceğim'' diyen Başkan Aziz Yıldırım önderliğindeki Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinin ardından Borussia Dortmundlu golcü Serhou Guirassy'yi kadrosuna katmak için son aşamaya geldi. Kulüp, 30 milyon euro bonservis bedeli ve performans bonusları karşılığında transferi tamamlamayı hedefliyor.

  • Aziz Yıldırım, seçim vaadi olan 'iki büyük golcü' sözünü yerine getirmek için Vedat Muriqi'yi transfer etti.
  • Fenerbahçe, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'yi 30 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında transfer etmek üzere.
  • Serhou Guirassy, 2023-24 sezonunda 48 maçta 22 gol ve 6 asist kaydetti.

Fenerbahçe’de haziran ayında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, seçim döneminde taraftara verdiği "iki büyük golcü" sözünü yerine getirmek için gaza bastı. Yaz transfer döneminin hemen başında eski golcüsü Vedat Muriqi’yi yeniden sarı-lacivertli renklere bağlayan Yıldırım, ikinci forvet takviyesinde de mutlu sona çok yakın.

GUIRASSY ADIM ADIM İSTANBUL'A

Vedat Muriqi transferinin ardından hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, gözünü Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy’ye dikmişti. Alman basınındaki haberlere göre; Gineli golcü ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle yürüttüğü pazarlıklarda da sona geldi.

30 MİLYON EURO + BONUS

Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund ile olan görüşmelerde kalan ufak pürüzleri gidermek üzere olduğu ve bu transferi 30 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra performans bonusları karşılığında noktalamayı hedeflediği dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 48 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yanıbaşımızda felaket yaşanıyor! Görüntüler korkunç
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt

Bu görüntüyü paylaşıp isyan etti: Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar
Motosikletliye işçi servisi çarptı

Ayağa kalkmak isterken daha beterini yaşadı
Serinlemek istedikleri nehir sonları oldu: Biri 11, diğeri 15 yaşındaydı

Serinlemek için girip bir daha çıkamadılar
Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

G.Saraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü

Cezaevinden çıkan arkadaşını misafir etti: Sonu korkunç oldu
Dünya Kupası finaline saatler kala Lionel Messi'den ağlatan veda mektubu

Dünya Kupası finaline saatler kala Messi'den ağlatan veda mektubu
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı

Kuyruğundan çekip sahile çıkardı! Yaptığı cezasız kalmadı