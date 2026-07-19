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"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt

'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt Haber Videosunu İzle
'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
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Sosyal medyada paylaşım yapan bir temizlik çalışanı, mesleklerinin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirterek çalışma koşullarına dikkat çekti. Dar alanlarda ve zorlu şartlarda temizlik yaptıklarını anlatan çalışan, "Herkes kazandığımız parayı soruyor ama nasıl şartlarda çalıştığımızı kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Temizlik sektöründe çalışan bir kadın, yaptığı paylaşımla mesleğin bilinmeyen zorluklarına dikkat çekti. Videoda dar bir banyo alanında eğilerek ve dizlerinin üzerinde temizlik yaptığı görülen çalışan, işlerinin sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi.

"DIŞARIDAN KOLAY GÖRÜNÜYOR AMA GERÇEKTEN ZOR"

Videoda konuşan temizlik çalışanı, "Herkes kazandığımız parayı soruyor ama arkasındaki emeği, yorgunluğu ve sabrı görmüyor. Bugün yine bunun en büyük örneğini yaşadık. Bakın, ne zorluklarla temizlik yapıyoruz. Dışarıdan herkese kolay görünse de işimiz gerçekten zor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Kısa sürede yayılan görüntüler, temizlik çalışanlarının çalışma koşullarını yeniden gündeme taşıdı. Videoda yer alan görüntülerde, çalışan kadının dar ve ulaşılması güç alanları temizlemek için uzun süre eğilerek çalıştığı görülüyor.

Kaynak: Haberler.com
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