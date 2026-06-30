İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 30 Haziran-1 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYRAKLI

Onur Mahallesi 7370/12. Sokak ve Kubilay Caddesi ile Yamanlar Mahallesi 7331/1., 7332., 7333., 7335., 7336., 7337., 7338., 7339., 7339/2., 7347/1., 7348., 7349., 7349/1., 7349/2., 7349/3., 7349/6., 7350., 7350/1., 7350/2., 7351., 7354., 7354/1., 7354/2., 7354/3., 7354/4., 7355. sokakları ve Kubilay Caddesi’nde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7161., 7166/3., 7167., 7169., 7170., 7171., 7171/1., 7171/2., 7171/3. ve 7171/4. sokakları ile Yamanlar Mahallesi 7161., 7171., 7347/1., 7349/1., 7349/3., 7349/4., 7351., 7351/1., 7351/8., 7352., 7353., 7353/1., 7353/2., 7353/3., 7353/4., 7354., 7354/3., 7354/4., 7355., 7355/3., 7355/4., 7355/5. ve 7355/6. sokaklarında 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayraklı Mahallesi 1914., 1915. ve Ordinaryüs Profesör Doktor Ekrem Akurgal sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayraklı Mahallesi 1898., 1899., 1900., 1905., 1906. ve 1908. sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayraklı Mahallesi 1632., 1632/1., 1635., 1636., 1638., 1639. ve Şehit Hakan Uysal sokakları ile Çiçek Mahallesi 1631., 1635/1., 1637/1., 1637/2., 1638., 1638/1., 1638/2., İsmail Karaca ve Şehit Hakan Uysal sokaklarında 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BORNOVA

Serintepe Mahallesi 4330., 4332., 4334. ve 4336. sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gökdere Mahallesi Akgül, Ceylan, Çiğdem, Erdem, Gökdere, Güvercin, İnci, Kale ve Nehir sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarnıçköy Mahallesi Filiz, Kordelya ve Sarnıç sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşyol Mahallesi Sarnıç Caddesi ile Sarnıçköy Mahallesi Akyar, Kordelya ve Sarnıç sokaklarında 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yakaköy Mahallesi Asma, Damla, Dibek, Gündoğan, Havuzbaşı, Kordon, Özbek, Reyhan, Sevgi, Yaka, Yalı, Yaprak, Yıldız ve Zeytin sokaklarında 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yakaköy Mahallesi Cumba, Dibek, Ekin, Gündoğan, Güneşli, Irmak, Limon, Melisa, Meltem, Mine, Selin, Tepe, Yaka ve Yaprak sokaklarında 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşyol Mahallesi Beşyol Caddesi’nde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Caddesi’nde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEŞME

Alaçatı Mahallesi Hurmalı Küme Evleri ile Germiyan ve Karaköy bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ardıç Mahallesi 5400., 5401., 5402., 5403., 5405., 5406., 5407., 5408., 5409., 5410/1., 5414., 5414/1. ve 5415. sokakları ile Cyssus Paşa Konakları bölgesinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ildır Mahallesi 30013., 30014., 30015., 30016., 30017., 30019., 30200., 30201., 30203., 30204., 30205., 30206., 30208., 37220/1., 37256. ve 37257. sokakları ile Alan Küme Evleri’nde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Germiyan Mahallesi 27187. ve 27188. sokakları; Ildır Mahallesi 27000., 37200., 37201., 37207., 37208., 37210., 37210/1., 37211., 37213., 37216., 37218. ve 37219. sokakları; Reisdere Mahallesi 6001., 6003., 6004., 6004/2., 6006., 6007., 6008/1., 6009., 6010., 6011., 6011/1., 6013., 6014., 6015., 6016., 6019., 6020., 6021., 6025/1., 6029., 6030., 6031., 6034., 6051., 6060., 6060/1., 6060/2., 6064., 6064/1., 6064/2., 6069., 6070., 6071., 6075/1., 6075/2., 6075/3., 6078., 6078/1., 6078/2., 6078/3., 6078/4., 6078/5., 6080., 6080/1., 6081., 6082., 6119., 6119/1., 6119/2., 6119/3., 6119/4., 6119/5., 6120., 6121., 6123., 6123/2., 6127., 6133., 6134., 6140., 6141., 6144., 6146., 6147/1., 6147/2., 6149., 6149/1., 6149/2., 6149/3., 6151. ve 6152. sokakları ile Hırsızdere Küme Evleri ve Ören Mevkii Küme Evleri; Şifne Mahallesi 16246., 6414., 6420., 6420/1., 6437., 6438., 6439., 6440., 6441., 6442., 6443., 6444., 6445., 6446., 6447., 6448., 6449., 6450., 6451., 6452., 6453., 6454., 6458., 6459., 6460., 6461., 6462., 6463., 6464., 6466., 6490., 6493., 6494., 6495. ve 6496. sokaklarında 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Alaçatı Mahallesi 18012. Sokak’ta 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Alaçatı Mahallesi Hurmalı Küme Evleri ile Germiyan ve Karaköy bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARŞIYAKA

Cumhuriyet Mahallesi 6604., 6607., 6615., 6616., 6617., 6617/1., 6618., 6620., 6621., 6633/1., 6636., 6638., 6639., 6640., 6641., 6642., 6643., 6644., 6645., 6645/1., 6645/2., 6646., 6647., 6647/1., 6648., 6650., 6651., 6652., 6654., 6654/1., 6657., 6722. ve 6722/2. sokaklarında 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEMALPAŞA

Cumalı Mahallesi Cumalı Yolu Küme Evleri ve Yeşilköy Yolu Küme Evleri ile Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Yolu Küme Evleri’nde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

Artıcak, Birgi, Bozdağ, Çobanlar, Gölcük, Ovacık ve Tekke mahallelerinin belirtilen cadde, sokak ve küme evleri bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Artıcak Subatan Yaylası, Artıcak Yaylası, Çobanlar Yaylası, Birgi Deresi, Bozdağ merkezindeki birçok cadde ve sokak, Gölcük Mahallesi’ndeki çok sayıda cadde ve sokak, Ovacık Küme Evleri ve Tekke Mahallesi’nin ilgili bölgeleri etkilenecektir.

Gölcük Mahallesi Başöğretmen Atatürk Caddesi’nde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinin belirtilen cadde, sokak ve küme evleri bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Artıcak, Birgi, Bozdağ, Çobanlar, Gölcük, Ovacık ve Tekke mahallelerinin belirtilen cadde, sokak ve küme evleri bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Artıcak Subatan Yaylası, Artıcak Yaylası, Çobanlar Yaylası, Birgi Deresi, Bozdağ merkezindeki birçok cadde ve sokak, Gölcük Mahallesi’ndeki çok sayıda cadde ve sokak, Ovacık Küme Evleri ve Tekke Mahallesi’nin ilgili bölgeleri etkilenecektir.

Gölcük Mahallesi Başöğretmen Atatürk Caddesi’nde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayırlı, Çağlayan, Dolaylar, Gölcük, Mursallı ve Oğuzlar mahallelerinin belirtilen cadde, sokak ve küme evleri bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy ve Yusufdere mahallelerinin belirtilen cadde, sokak, köy yolu ve küme evleri bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bademli, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Umurbey ve Yolüstü bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Konaklı Mahallesi’ndeki Hacıoğlukuyu Zincirlikuyu, Kurukavak Arıküstü ve Lokmankuyu Kurukavak küme evleri; Mescitli Mahallesi; Ovakent Mahallesi’nin ilgili cadde ve küme evleri ile Umurbey Mahallesi’nin Adagide Yolu ve Yanıkkır Çobankuyu mevkii bölgeleri etkilenecektir.

SELÇUK

Belevi Mahallesi 12001., 12001/1., 12002., 12003., 12004., 12005., 12006., 12007., 12008., 12009., 12011., 12012., 12013., 12014., 12015., 12016., 12017., 12018., 12020., 12021., 12022., 12023., 12024., 12025., 12026., 12027., 12028., 12029., 12030., 12032., 12034., 12039., 12502., 12503., 12504., 12505., 12507., 12508., 12509., 12510., 12511., 12512., 12513., 12514., 12515., 12516., 12517., 12518., 12519., 12520., 12521., 12522., 12523., 12527., 12528., 12529., 12530. ve 12531. sokakları ile Belevi Cumhuriyet, Cumhuriyet, Doktor Tahsin Kayayurt, Domuz Gediği, Görünmez, İzmir Aydın, Şehitler, Selçuk İzmir Yolu, Tire ve Ümit Akoğul sokaklarında 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

TORBALI

Yemişlik Mahallesi 519., 6008., 6020., 6022., 6023., 6025., 6027., 6029. ve 6031. sokakları ile Aydın Caddesi ve Seymen Ali Sekban Sokağı’nda 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.