İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Samurlu Mahallesi’nde Aliağa Caddesi ile Siteler bölgesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761904’tür.

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği, Samurlu ve Siteler bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Samurlu Mahallesi’nde 24/1, 24/13 ve 24/18. sokaklar ile Cennet, Dere, Eser, Köyiçi, Mazıtepe, Samurlu Çamlık, Samurlu Cumhuriyet ve Yaren sokakları kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3761909’dur.

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hacıömerli ve Kalabak mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Hacıömerli Mahallesi’nde Eski Yerleşim Küme Evleri, Hacıömerli Köy Yolu, Hacıömerli Köyü ve Karakuyular Küme Evleri; Kalabak Mahallesi’nde ise Fabrika Küme Evleri, Göl Sokak, Hasan Ağa Sokak, Kabalak Köyü, Kalabak Cami Sokak, Kalabak Çeşme Sokak, Kalabak Köyü, Kalabak Merkez Sokak, Kuyular Sokak, Merkez 1 Sokak ve Zeki Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3764327’dir.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahallesi’nde 625, 626, 629 ve 631. sokaklar ile Anadolu Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3764378’dir.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahallesi’nde 614, 616, 617, 618, 619, 620, 622 ve 623. sokaklar ile Anadolu Caddesi, İleri Sokak, Mazlum Sokak ve Mehmet Akif Caddesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3764385’tir.

24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür, Kurtuluş ve Yalı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kültür Mahallesi’nde 1100, 1101, 1102, 1103, 669, 698, 701, 702, 703, 704, 707, 711, 712, 713, 714, 718, 719, 720, 722 ve 723. sokaklar ile Çamlık Caddesi, Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Sakin Sokak; Yalı Mahallesi’nde ise Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Karayerler Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767510’dur.

24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kültür Mahallesi’nde 669, 698, 699, 701 ve 703. sokaklar ile Çamlık Caddesi; Kurtuluş Mahallesi’nde 669. Sokak, 670. Küme Evleri, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 683, 686, 688, 689 ve 692. sokaklar ile Çamlık Caddesi, Güzelhisar Caddesi ve Tuna bölgesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767514’tür.

BERGAMA

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sindel Mahallesi’ndeki Sindel Köyü İç Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3763090’dır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mahmudiye Mahallesi’ndeki Mahmudiye Köyü İç Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3763102’dir.

24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaveliler Mahallesi’ndeki Karaveliler Köyü İç Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numaraları 3763104 ve 3763110’dur.

KARŞIYAKA

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yamanlar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3764243’tür.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mavişehir Mahallesi’nde Aziz Nesin Bulvarı, Caher Dudayev Bulvarı, Hanri Benazus Caddesi ve Hasan Tahsin Uzer Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3767014’tür.

BUCA

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.30 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıkule Mahallesi’nde 220/21, 220/66, 242/30, 242/38 ve 242/39. sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3764240’tır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hürriyet Mahallesi’nde 469. Sokak, Aydın Hatboyu Caddesi, Hasan Şarlayan Sokak ve Mehmet Akif Caddesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3764267’dir.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 01.00 ile 01.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. İnönü Mahallesi’nde 672, 672/5, 672/7, 672/8, 672/9, 672/10, 672/12, 672/13, 672/18, 672/21, 672/23, 672/24, 672/25, 672/26, 672/27, 672/28, 672/29, 672/30, 672/34, 672/35, 672/37, 672/38, 672/39 ve 672/40. sokaklar; 677/1, 677/5, 677/8, 677/12, 677/14, 677/15, 677/16, 677/17, 677/18, 677/19, 677/21, 677/22, 677/27, 677/28, 677/30, 677/31, 677/32, 677/33, 677/34, 677/35, 677/36, 677/37, 677/38, 677/39, 677/40 ve 677/46. sokaklar; 678/3. Sokak; 689/3, 689/6, 689/7, 689/8, 689/9, 689/10, 689/11, 689/12, 689/13, 689/14, 689/16, 689/18, 689/19 ve 689/20. sokaklar ile Osman Serdengeçti Caddesi ve Otokent Galericiler Sitesi İç Yolu kesintiden etkilenecektir. Mustafa Kemal Mahallesi’nde ise 677/19, 677/48, 677/49, 677/50, 677/51, 677/52, 677/53 ve 677/54. sokaklar; 686/5, 686/10, 686/27, 686/28, 686/30, 686/32, 686/35, 686/37, 686/38, 686/39, 686/40, 686/46, 686/47, 686/49 ve 686/52. sokaklar ile Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3766996’dır.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 01.00 ile 06.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü Mahallesi’nde 677/19, 677/30, 677/32, 677/36, 677/38, 677/39 ve 677/40. sokaklar ile Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3767000’dir.

23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 06.00 ile 06.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde yeniden kısa süreli planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden etkilenecek sokak ve caddeler, 01.00 ile 01.15 saatleri arasında yapılacak çalışmada belirtilen bölgelerle aynıdır. Çalışma ID numarası 3766998’dir.