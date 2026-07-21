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Rihanna, Türkiye'den o havalimanını takip etmeye başladı

Rihanna, Türkiye'den o havalimanını takip etmeye başladı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Instagram hesabından Ankara Havalimanı'nı takip etmeye başladı. Rihanna'nın bu sürpriz hamlesi, "Türkiye'ye mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya platformu Instagram’da sürpriz bir hamleye imza attı. Pop yıldızı, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın resmi hesabını takip etmeye başladı.

Yıldız isimden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, bu detay Türk takipçilerinin gözünden kaçmadı.

HAYRANLARININ AKLINDA AYNI SORU VAR

Rihanna'nın bu hamlesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "Sürpriz bir konser için Türkiye'ye mi geliyor?" sorularını beraberinde getirdi. Şarkıcının Ankara’ya olası bir ziyaret mi gerçekleştireceği yoksa bu takibin bir sosyal medya hatası mı olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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