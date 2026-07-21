Fenerbahçe'nin rakipleri karşılaştı! 4-0'lık skorla tura göz kırptılar

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakibini belirleyecek kritik eşleşmenin ilk ayağında Sturm Graz, sahasında İskoçya temsilcisi Hearts’ı konuk etti. Avusturya ekibi, taraftarı önünde sergilediği baskılı ve etkili oyunla sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak tur kapısını araladı.

STURM GRAZ ÇOK RAHAT

Maçın başından itibaren oyuna ağırlığını koyan Sturm Graz, ketum İskoç savunmasını açmakta zorlanmadı ve 4. dakikada attığı golle ilk yarının sonucunu belirledi. İkinci yarının başında peş peşe bulduğu gollerle rakibinin direncini kıran ev sahibi ekip, 90 dakika sonunda elde ettiği 4 farklı skorla İskoçya'daki rövanş mücadelesi öncesinde çok büyük bir avantaj elde etti. Hearts ise tur umutlarını mucizelere bıraktı.

TURU GEÇEN FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Bu karşılaşmanın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü İskoçya'da oynanacak. Turu geçen taraf Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.