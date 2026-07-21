Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi ağırlayan Fenerbahçe, rakibini mağlup etti.

POLONYALI GAZETECİDEN HADDİNİ AŞAN YORUM

Karşılaşma öncesinde ülkesinin televizyon kanalında maçı değerlendiren Polonyalı gazeteci Dominik Pasternak, temsilcimiz Fenerbahçe ve Türkler hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Pasternak’ın yayındaki skandal konuşmasında "Fenerbahçe, bizim açımızdan Dunajska Streda, Spartak Trnava veya Zalgiris Vilnius neyse o seviyede bir rakip. Türkler, Avrupa'da kendilerini her alanda rezil edebilmeleriyle ünlüdür!" ifadelerini kullandığı görüldü.

ANINDA TEPKİ GELDİ

Polonyalı gazetecinin Fenerbahçe’yi küçümseyen ve Türkleri hedef alan bu ağır sözleri, kısa sürede gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar başta olmak üzere Türk futbolseverler, Pasternak’ın bu saygısızca ifadelerine tepki yağdırdı.