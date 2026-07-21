Özgür Özel'in 'Yeni Parti'sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararından sonra genel başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmak zorunda kalan Özgür Özel, partisiyle yollarını ayırma kararı aldı. Bugün TBMM'de son kez CHP'nin grup toplantısına başkanlık eden Özel, Yeni Parti'yi kuracaklarını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "SESSİZ KALACAĞIZ" TALİMATI

Özel'in ayrılığına ilk yorum geldi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine, Özgür Özel ve partiden ayrılacak diğer isimlerle ilgili olumsuz yorumda bulunmayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

"OLUMSUZ AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIZ"

Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı “şerefsiz” gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız."

Kaynak: Haberler.com